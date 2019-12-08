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賓士衝過臨檢站「警開9槍」畫面曝！酒駕房仲下車高舉雙手喊：對不起

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記者陳以昇、邱中岳、徐愷昕／台北報導

陳姓房仲11月3日凌晨酒駕返家時，分心恍神衝過臨檢站，警方立即朝他的賓士車開了9槍，陳男事後表示當下回神下車即遭警方壓制逮捕，期間還被毆打頭部，他質疑警方朝駕駛座開槍，根本要置他於死地。對此，中山警分局8日曝光監視器畫面，直指因陳男當時已危及用路人安全，才會拔槍射擊他車輛輪胎，過程制伏手段皆無不法，並一再強調酒駕行為零容忍。

▲▼恍神衝過臨檢站「警開9槍+上銬毆打」監視器畫面曝光。（圖／中山警分局提供）

▲陳姓房仲坦承酒駕犯錯，但質疑警方開9槍還毆打他，根本要置他於死地 。（圖／中山分局提供畫面截圖）

11月3日凌晨2時許，41歲陳姓房仲（下圖，記者陳以昇攝）與朋友在北市中山區六條通的日式酒店飲酒聚餐，結束後擔心違停車子遭拖吊，鋌而走險開車返家，他表示才剛右轉新生北路，就看到路旁一名機車騎士被警方攔檢起衝突，當下因分心恍神，不小心衝過警方設置的臨檢站。

▲▼陳姓房仲坦承酒駕犯錯，但質疑警方開9槍還毆打他，根本要置她於死地 。（圖／記者陳以昇攝）

中山一派出所警員見陳男開車往臨檢站衝過來，吹哨持指揮棒攔停未果，立即拔槍朝車輛射擊，現場槍聲大作，9槍全部射擊在車輛駕駛座側，其中一槍貫穿左後輪胎，陳男被槍聲嚇到，瞬間回神，下車後高舉雙手，警員則是大聲喝斥，隨即被壓制在地，他急忙喊「對不起，我沒看到（臨檢）」，但仍被上銬毆打。事後酒駕遭開罰8萬6，並依公共危險罪送辦。

陳男在案發事隔數週向本家媒體表示，「我承認酒駕做錯事，剛好又在看路旁機車被臨檢，才恍神衝過去，但警察都朝駕駛座開槍，根本要置我於死地，下車後我都被壓制動不了，還對我拳打腳踢，執法是否過當？」

▲▼恍神衝過臨檢站警開9槍，監視器畫面曝光。（圖／中山警分局提供）

▲恍神衝過臨檢站遭警開9槍，監視器畫面曝光。（圖／中山警分局提供）

中山警則於8日曝光監視器畫面強調，陳男在行經臨檢站時未減速停下依規定受檢，為避免影響值勤員警及其他用路人安全，才會拔槍射擊他車輛輪胎，不過事發當下可能因太緊張，打中駕駛座側方。

警方再表示，當時前方根本沒有陳男所說的機車騎士，只有他1人開車經過，陳男是在警方鳴槍後才停車，他們立刻上前壓制，整個用槍時機都符合警察人員警械使用條例規範，又他當時全身濃濃酒氣，酒駕嫌疑明顯，為用路人安全著想，實行酒測後立即依公共危險罪將他送辦，整個過程並無不法之處。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼陳姓房仲坦承酒駕犯錯，但質疑警方開9槍還毆打他，根本要置她於死地 。（圖／記者陳以昇攝）

▲陳姓房仲的賓士車被開9槍，都在駕駛座方向。（圖／記者陳以昇攝）

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