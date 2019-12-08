買屋3個月驚覺住「凶宅」！　2房仲隱埋實情...爽賺159萬下場慘

▲黃、鄭2名房仲2014年買下一凶宅，2016年時為求順利脫手，隱匿凶宅實情將房屋賣給許姓男子。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

黃姓男子是一家不動產加盟店的負責人，2014年時他看好一房產後，雖然知道該屋是凶宅，但還是說服了剛入行的鄭姓員工一起買下，以作為日後投資用，後來為求順利交屋，2人隱匿凶宅實情，轉手後獲利159萬元。新屋主則在買房3個月後才轉轉從鄰居口中得知該屋曾發生命案。橋頭地院審理完依詐欺罪，分別判黃男5月、鄭男4月徒刑，得易科罰金。

據判決，經營不動產的黃男2014年3月看好一房產，明知該地曾發生過「非自然死亡」案件（即凶宅），但還是鼓吹剛入行的鄭姓員工一起投資，最終2人以共同名義出資480萬買下。後來轉賣時為求順利脫手，他們雙雙講好隱匿「凶宅」實情，在2016年11月成功將房屋以639萬賣給鄭姓買家，中間賺取159萬元的高額獲利。新屋主鄭男在2017年1月間，輾轉從鄰居口中得知該房地是凶宅，經查證後確認屬實，驚覺受騙，報案向2房仲提告詐欺。

法院審理時，黃、鄭2房仲矢口否認犯行，黃男表示自己當初才剛從事買賣房產，對許多細節都不是很清楚，就他自己認為該屋並不算凶宅，直到入行多年後才比較清楚凶宅定義，他承認一開始沒有如實告知確實有疏失，但否認自己有詐欺意圖；鄭男則表示，案發當時他才剛踏入該行，這間房產是他第一間成交的屋子，在交屋時他僅負責簽名，中間的規定都不是很清楚，自己並未從中獲得什麼好處。

許姓前屋主到庭作證，表示自己當初要將房屋賣給黃、鄭2人時，就有告知他們該屋曾發生過自殺案件，也有在買賣契約上手寫註明「燒炭自殺，跳樓自殺，確認，許ＯＯ」。黃男法庭上坦言，「屋主有提過母親因為癌症末期跳樓身亡，她本來就要死了，只是選擇這種方式」。

橋頭地院審酌，曾發生過非自然死亡事故的房屋，就是一般所稱的「凶宅」，就算它未對房屋造成物理性損害，但就一般社會大眾而言，心理層面多少對於能否安全居住會有疑慮，是影響行情的嫌惡因素。黃、鄭2人以低價購入凶宅，隱匿實情後再以高價轉手，嚴重違反誠信原則，又兩人頻頻否認犯行，本應受罰，但考量他們願意買回該房地、彌補現任屋主損失，最後共依犯詐欺取罪，分別判黃男5月、鄭男4月，得易科罰金15萬、12萬。

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