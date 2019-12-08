大貨車台14甲線合歡山公路墜谷1死2傷　駕駛酒駕肇禍

▲大貨車（紅圈處）直接衝下山谷，對向小客車看到嚇得尖叫。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／南投報導

南投台14甲線2公里處7日發生大貨車墜谷造成1死2傷，警方原懷疑是因為天冷濕滑加上大霧視線不佳導致，經酒測發現開車的田姓男子酒測值竟超標嚴重，認定是酒駕惹禍，導致親戚劉姓男子慘死，6歲女兒則幸運生存，將依公共危險等罪嫌將田男送辦。

23歲田姓男子7日下午4點開著空的17噸大貨車，載著6歲女兒及親戚30歲劉姓男子從仁愛鄉下山，準備前往埔里採購工作，途中經過台14甲線合歡山公路2K處，在彎道竟直接衝斷路邊護欄，連人帶車整個掉落50公尺深的山谷。對向小客車駕駛見狀，嚇得頻頻尖叫，將車停下後立刻打119求援。

▲▼搜救人員救出傷者，拉上路邊準備送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

警消獲報立刻到場搜救，晚間先救出坐副駕駛座的劉姓男子，由於已無呼吸心跳，立刻先送醫急救，但仍回天乏術。搜救人員接著再找到開車的田男，發現他右下肢骨折，但意識算清楚，田姓女童隨後也被發現，僅臉部擦傷、肢體疼痛。還能說話，立刻送醫治療。

由於這幾天天氣濕冷，警消員懷疑可能是地面濕滑加上濃霧視線不佳導致貨車摔落山谷，但醫院為田男抽血進行酒測，卻發現他酒測值竟高達0.61，嚴重超標，根本是酒駕惹禍，還害死親戚。

▲大貨車直接衝入山谷。（圖／民眾提供）

警方表示，目前要等田男傷勢穩定後，才能製作筆錄，了解事發原因，將依公共危險等罪嫌依法送辦。

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