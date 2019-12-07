參加慶生趴開車竟睡著　愛車斜停外側車道…當場被抓酒駕

▲桃園市梁姓男子7日清晨在桃園區經國路與大興西路口處，車輛竟然直接斜停外側車道上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓男子7日清晨駕車經過桃園區大興西路時，卻突然將車斜停在外側車道上，警方巡邏經過察覺良竟然在駕駛座上呼呼大睡，叫醒後，梁辯稱「熬夜2晚沒睡太累了，堅稱沒喝酒」，員警為其酒測車然酒測值高達每公升0.34毫克，梁才坦承前晚為友人慶生喝過酒，警方依公共危險罪嫌移送偵辦。

桃園警分局指出，同安派出所警員鍾森威、王子享清晨6時許巡邏時，行經大興西路與經國路，發現外車車到有輛白色轎車斜停，員警下車盤查時，發現21歲梁姓男子在駕駛座上呼呼大睡。

▲桃園市梁姓男子7日清晨酒駕後將車斜停外側車道上，員警進行酒測居然高達每公升0.34毫克。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警敲窗叫醒梁男下車受檢，梁男辯稱：「2個晚上熬夜太累了，沒有喝酒！」員警則說，車上與其身上都有酒味，要求接受酒測，梁男酒測後酒測值達每公升0.34毫克明顯有酒駕，梁男才坦承前晚幫友人慶生，曾喝了點酒，依公共危險罪將梁男送辦。

桃園警分局呼籲，年關將屆，民眾若參加尾牙活動，應利用大眾交通工具或由未飲酒人員代駕，切勿酒後駕車導致自身與他人危險，酒後絕對不要開車，以免危及自身與他人安全。

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