飲12瓶啤酒上路致2死1癱瘓！他找友頂罪後又「自首」求減刑…法官冷回

▲蕭男酒駕直撞3行人，造成2死1重傷悲劇。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／台中報導

蕭姓男子2月13日凌晨在台中市一酒吧喝了12瓶啤酒、伏特加半罐後開車上路，在行經沙鹿區時撞上3名晨運男子，造成2死1癱瘓的慘劇，事發當下他肇事逃離現場並讓陳姓友人出來頂罪，直到警方採集方向盤上DNA後他才改口坦承犯行。法院審理時，蕭男的辯護律師表示蕭男符合自首要件，應予以減刑，但法官認為，蕭男是見情勢不利於自己才改口認錯，對此不能給他減刑，最後依酒駕致死與肇事逃逸罪判蕭男7年2月。仍可上訴。

▲▼肇事車輛擋風玻璃大面積破裂，汽車零件也噴射一地，可見撞擊力道之大。（圖／ETtoday資料照）

據判決，蕭男過去就有酒駕前科，但卻不知悔改一犯再犯，2月13日凌晨他在台中酒吧喝完12瓶啤酒及半罐伏特加後，明知酒駕極可能會發生交通事故，還是在清晨5點30分許上路，約莫過了15分鐘，在行經至沙鹿區和平路183號時，因路旁一自小貨車違停（陳姓車主依過失致死罪，判刑8月，緩刑2年），他閃避不及後直接撞上楊、王及顏姓3名走在內側車道準備晨運的男子，造成楊、王2人死亡，顏男脊椎損傷、四肢癱瘓。蕭男事發當下肇事逃逸，警方循車牌找上門時，他否認酒駕，並找陳姓友人出來頂罪。

警方訊問時，陳男完全說不出個所以然，連案發地點都忘的一乾二淨，面對所有問題時一概以「忘記了」帶過，警方開始懷疑他不是肇事者，並在同日上午9時許，決定先對蕭男實施酒測，沒想到濃度高達0.51毫克，明顯超標！更進一步要採集肇事車輛方向盤上DNA及調閱附近監視器畫面時，蕭男見情勢不利，趕緊改口說詞，承認自己是肇事者。

法庭上蕭男律師辯，因蕭男自首承認犯行，應予以減刑，但法官認為，「自首」是犯人在犯罪未被發覺前表示才屬合理，一旦檢警對犯罪人產生嫌疑時，就算是已發覺。蕭男事發當下不僅肇逃，還找人出來頂罪，一直到檢方採證才改口，主觀情境上是出於自首沒錯，但還是與真誠悔悟的自首不相同，不宜減刑，最後依酒駕致死與肇事逃逸罪判蕭男7年2月。仍可上訴。

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