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藍營立委在外交部「拍帽推肩」保六女警　徐國勇：請尊重警察

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記者邱中岳／台北報導

6日上午國民黨多名立委，聯合到外交部要求見部長，遭駐衛警擋在門口，前往支援的保六女警竟遭其中1名立委陳宜民推擠，甚至拍打帽子後又強推險些跌倒，而目前該女警已經到轄區分局提告。

▲▼國民黨立委陳宜民遭爆推擠保六總隊陳姓女警務員，徐國勇7日前往慰問。（圖／記者邱中岳攝）

▲國民黨立委陳宜民遭爆推擠保六總隊陳姓女警務員，徐國勇7日前往慰問。（圖／記者邱中岳攝）

內政部長徐國勇也在7日下午前往保六總隊慰問，但陳姓女警出面接獲徐國勇慰問的水果後隨即快閃離開，據悉，該名36歲的陳姓女警，從警大研究所畢業後再保六總隊服務，從經生涯約8年左右時間。

保六總隊表示，6日上午時分接獲指示，有多名國民黨立委前往外交部抗議，並在大門口直呼「我要見院長」，隨即派警力前往支援，但國民黨立委陳宜民卻質疑其中1名陳姓女警身分。

▲▼國民黨立委陳宜民遭爆推擠保六總隊陳姓女警務員，徐國勇7日前往慰問。（圖／記者邱中岳攝）

▲內政部長徐國勇在7日前往保六總隊慰問遭國民黨立委推擠的女警。（圖／記者邱中岳攝）

而陳姓女警直接向立委表明身分，且當時因執行公務到場處理，但陳宜民仍拍打對方帽子，甚至又從樓梯強推陳姓女警，儘管對方表明是保六的(保六總隊)，還怒斥對方「保六的怎麼會再這邊」，最後導致女警身體搖晃險些跌下樓梯。

內政部長徐國勇則表示，6日中午了解狀況後隨即請保六總隊長展開慰問，也在行程結束後趕往保六總隊慰問該名陳姓女警，也希望尊重正在值勤的警察同仁，因為警察是保護我們社會的治安。

徐國勇也強調，每個部會首長都有自己的行程，像立法院要開會，部長也都會列席出席，不像有的地方首長可以請假2、3個月不去，這是不應該的，但如果例行的會議以外的行程，應該要約時間前往，因為每個部長都有自己的行程。

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