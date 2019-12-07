體驗吊籠升60公尺高空！快衝啟德吊車展　數百特殊車一次展出

▲啟德起重機械公司於7、8兩日舉行特殊車重機械展。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹年度重量級展覽來了！知名吊車公司啟德重機械於7、8連續兩日在寶山鄉的總公司舉行重機械特殊車輛展覽，許多家長不畏低溫，一大早就帶著小朋友前往朝聖，除了人氣王「吊籠升高」外，還有10月分前往協助南方澳斷橋救援的3台吊車也是亮點之一。

原本連日的濕冷陰雨天，突然在7日午間開始放晴，家長們帶著小朋友們出續前往機械展現場。除了每次都大排長龍的「吊籠升高」體驗，本次還有首次亮相巨無霸1600噸履帶吊車、750噸履帶吊車、300噸履帶吊車、1200噸輪胎吊車等等，以及運送風力發電機組的板架、轉盤，各式噸位堆高機，從3噸到52噸堆高機共20多台，另外還有消防車、遊覽車、拖車、海鷗卡車、高空作業車…等等，數百台特殊車輛一次展開。

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▲1600噸履帶吊車(左)。



「吊籠升高」依照往例，分30公尺、60公尺2種高度，遊客們可根據自己的膽量選擇體驗高度，為了避開往年大排長龍的人潮，許多「吊車資深粉」一大早不畏寒雨就前往排隊；10月間前往南方澳協助斷橋救災的750噸履帶式吊車、1200噸及750噸油壓式吊車也是本次展出重點之一。

由於部分大型吊車體積巨大，像變形金剛一樣可以縮小及展開，變身完成的吊車光一個履帶就將近300公分高，而完全展開的吊桿彷彿要衝破天際一般，非常壯觀。值得一提的是，啟德的特殊車完全打破以往工程車就是髒髒黑黑的印象，每一台車輛以啟德慣用的亮黃色為主、螢光橘為輔，原本平日就注重保養的車輛，展出前都還特別「全身洗香香」，也展現出啟德公司突破傳統的一面。

為了本次展出，啟德還將吊車原本的出勤任務先挪開，在啟德位於寶山鄉的總公司分了3個展區、1個美食區及1個停車場，還有多個身障、弱勢攤位供民眾同樂，現場還有「啟德吊車數位照相體驗」，照片立刻取件帶回，完全免費。

展覽地址:新竹縣寶山鄉大崎村大雅路二段365號(可設定導航)

8日當天早上還有鸚鵡協會提供的「鸚鵡放飛活動」

開放時間：早上7:30分到晚上5點結束(如遇颱風既取消)

▲吊籠升高有30、60公尺高度可選。

▲10月分前往南方澳救災的1200噸吊車(右)。

▲現場開放部分車輛供民眾體驗。

▲啟德董事長胡漢龑個人的名車收藏也一起展出。

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