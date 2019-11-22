2019吊車展來啦！免費搭吊籠升30米高空　還有1600噸神秘巨車首亮相

▲啟德重機公司的亞洲最大1200噸吊車，肩負1000噸南方澳斷橋橋體拆除重任。（圖／啟德重機提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

啟德吊車展又來了！啟德機械起重公司董事長胡漢龑宣布，為紀念父親同時也是啟德機械起重公司創辦人胡鵬飛仙逝三周年，將再次於2019年12月7日、8日二天舉辦重機械展覽。本次展出中，除了有南方澳大橋拆除2大功臣外，還有從未曝光的1600噸履帶吊車，吊車迷們千萬不要錯過。

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▲為紀念父親同時也是啟德機械起重公司創辦人胡鵬飛仙逝三周年，啟德將於12月7日、8日二天舉辦重機械展覽。



南方澳斷橋造成6死12輕重傷慘劇，而重3百噸橋拱與1000噸橋面體，阻礙漁船通行，當時啟德機械起重工程公司派出亞洲最大1200噸吊車及750噸吊車等協助斷橋拆除，這2台拆橋功臣也會在此次吊車展中與大家見面。

「保證壯觀、精彩可期」胡漢龑說，這一次的吊車展中，有首次亮相的1600噸履帶吊車、300噸履帶吊車，而按照往例，每次吊車展中最大排長龍的活動就是「吊籠坐高高」，今年也不例外，當天預計會有4台吊車出征供民眾體驗60米高空、相當於25層樓高的極限快感，如果膽子小的朋友，也可以選擇溫和版30米吊籠體驗，由於每日服務人數有限，有興趣搭乘的民眾，一定要提早來排隊。

啟德機械起重吊車展

地址：新竹縣寶山鄉大雅路二段365號

開放時間：早上7:30分到晚上5點結束(如遇颱風既取消)

為善不落人後的胡漢龑還在現場特別提供弱勢團體及法務部矯正署(受刑人所製作的美食)免費設攤，有興趣的民眾請洽(03)6661000-230陳小姐，232張小姐聯絡。

▲過去吊車展中，除了有超酷吊車外，胡漢龑還展出私人珍藏的昂貴超跑。





▲「吊籠坐高高」每次都此吊車展中最受歡迎的項目。

▲「吊籠坐高高」每次都此吊車展中最受歡迎的項目。

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