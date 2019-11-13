竹北吊車大王「追4妻3招式」曝光！　居然超純情還怕被拒絕

▲擁有4位妻子，胡漢龑曝光自己的追妻招式。（圖／周刊王提供，下同）



記者林彥臣／綜合報導

啟德機械起重工程董事長胡漢龑，有「竹北吊車大王」稱號，今年57歲的他不僅事業有成，更擁有4位老婆的豐富感情生活，外界也很好奇他是用什麼方式追求到4位老婆的，胡漢龑大方曝光追妻秘訣，竟然意外的純情！

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據《周刊王》指出，胡漢龑在竹北斥資4億元蓋了一棟8層樓的豪宅「羅浮宮」，也是竹北當地知名的地標，這棟豪宅每層200坪，4名老婆各住一層，就連老婆娘家人也通通都住在同一屋簷下，大家族十分和諧，豪宅8樓還設置「極樂澡堂」，內部裝設4間全透明的淋浴間，增添閨房情趣，他透露，偶爾會與妻子們一起泡澡，維繫感情。

報導指出，胡漢龑表示，雖然自己在職場上呼風喚雨，但還是很怕被拒絕，在遇到心儀對象時，都會先用開玩笑口吻說，「妳做我老婆好不好」、「日子過那麼辛苦，我來照顧妳好了」等話試探，追到手後，每個月會付3萬元零用金給各房岳父母，各房親友來訪時的花費也都由他買單，通常動輒4、5萬元，所以即使知道他已有家室，女方仍會被他的誠意打動。

胡漢龑的友人還爆料，胡漢龑雖然外表看似花心，但其實是相當用心的丈夫，曾砸近千萬包下商務艙帶家人到歐洲旅遊。

胡漢龑目前除了擁有4位妻子、14個兒女，事實上身旁還有16名「女性好友」相伴，他透露，「其實很多年輕的辣妹都想幫我生小孩，娶第5房也只是看我要不要而已。」

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