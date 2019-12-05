街頭狂奔抓通緝犯　圍捕畫面曝光！網狂喊：X快一點抓他



▲吳嫌躲在堆放廢棄物的倉庫（紅圈），網友錄下警方一路狂追（藍圈）畫面。（圖／翻攝新竹大小事）

記者陳凱力／新竹報導

氣溫溜滑梯，又濕又冷的天氣連通緝犯也受不了。新竹一名通緝犯，因為避寒躲在賣場堆放廢棄物的倉庫，卻陰錯陽差被誤認為小偷報警，通緝犯見警轉身狂奔，員警也瞬間啟動加速的飛毛腿緊跟在後，兩邊人馬在街頭展開官兵捉強盜大戰，整個過程都被網友拍攝下來，網友激動的實況轉播「跑走了、跑走了、跑走了、X…快一點」、「抓他」，也讓人感受到當時一觸即發的緊張氣氛。

一名因竊盜在逃遭通緝的吳姓男子，抵不住連日寒冷，躲在大賣場停車場的置物間避寒，沒想到因在置物間發出聲響，附近鄰居誤以為遭賊報警，警方到場盤查後才發現吳男為在逃通緝犯嫌。

吳男見到警方瞬間拔腿就跑，警方一路狂奔緊追不捨，最後終於將吳男順利帶回。而這段「通緝犯狂奔、警察狂追」的畫面被居住附近的網友拍了下來並上傳臉書，拍攝的網友在影片中激動大喊「跑走了、跑走了、跑走了、X…快一點」、「抓他」、「XXX通緝犯」、「欸！好加在、好加在、快點下去幫忙」、「好加在有報警」也讓事後看影片的人感受到身歷其境、全身血脈噴張的刺激感，網友們也肯定警方的努力，大讚「警覺性很高，新竹有您真讚」。

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