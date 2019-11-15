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竹北吊車大王「4億豪宅」霸氣開箱！4嬌妻1人擁1層　透明極樂澡堂曝光

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記者莊智勝／新竹報導

竹北吊車大王、啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑不只性格海派、感情生活更是精彩，日前經過曝光後，金碧輝煌的生活引起外界關注。《大師鏈 Master Chain》更直擊胡漢龑住處，開箱耗資4億元打造的8層樓豪宅「小羅浮宮」。

「來參觀我的寒舍一下，小小的地方！」胡漢龑坐擁4位嬌妻，為了妻子與奉養年邁的母親，特地在竹北打造「小羅浮宮」豪宅，每層占地逾200坪，還大方讓4個老婆「1人1層」，且室內裝潢全依每位夫人的喜好量身設計；除此之外，胡漢龑還在8樓設置「極樂澡堂」，內部裝設4間全透明淋浴間，增添閨房情趣。

▲▼ 胡漢龑,啟德,竹北神鵰王 。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

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▲胡漢龑事業有成、性格海派，在竹北打造「小羅浮宮」豪宅，成為當地知名地標。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

一踏入小羅浮宮中，迎面而來的就是巨大而豪氣的水晶吊燈，還有充滿歐洲宮廷風的挑高樓頂。胡漢龑興奮地介紹，自己親自參與室內裝修，諸多細節、想法，全都是按照他的想法執行；他表示，約在20多年前為了購買吊車偶然經過法國的羅浮宮，當下參觀後內心滿是讚嘆，默默地在心中對著自己許諾，等未來有能力的時候，「我也要蓋一個小小的羅浮宮！」

隨著胡漢龑的腳步在豪宅內參觀，屋內多採用象牙白、金黃色點綴，接待賓客的小客廳中還擺了張金黃色大長桌，桌上除了奢華的咖啡杯外，還有2隻黃金老鷹特別搶眼。胡漢龑介紹，這2隻老鷹是從西班牙進口的工藝品，全球僅限量300隻，而他家中就有2隻。

胡漢龑介紹，一層樓約有220坪，除了妻小的生活空間外，他還特地挑選了一層樓打造5間豪華客房，每間的風格都不一樣。「這間是我最滿意的設計！」胡漢龑介紹，這間他最喜歡的客房採用巴洛克風格，室內走灰色系設計，就連床頭的蘋果造型水晶燈，也是他親自精細挑選；走進浴室，牆面則是用四種馬賽克風格打造，「這一面（牆）一種，四種都不一樣，都是我自己挑的！」

在金黃閃亮的豪宅中，還意外發現桌上擺放了許多「憲兵寶寶」；胡漢龑也解釋，因為憲兵隊、警察局等單位預算都很有限，當需要救護車、或物資、經費時，他都大方捐助幫忙，替社會盡一份心力，也因此才會收到如此多的「寶寶回禮」。

「這個是我可愛的媽媽！」參觀完豪宅後，胡漢龑感性地介紹母親，「她現在78歲了，身心也非常硬朗，有空的話我就帶她出國，歐洲亞洲，她想去的話兒子馬上就帶她去！」胡媽媽臉上也露出笑容，「謝謝我的大兒子，最乖了，我們兩個從不吵架，他對我真的很好！」胡漢龑說，從小父親就教導，「取之於社會，用之於社會，人生觀我就看得很開，跟我爸一樣，我們有多少能力就幫助多少人，社會上還需要我做什麼事情，我絕對義無反顧去貢獻！」

▲▼胡漢龑,啟德,竹北神鵰王 。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

▲胡漢龑說，自己是取之於社會、用之於社會，只要社會有需要，他就會義無反顧貢獻。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

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