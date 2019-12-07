這次不挺警？女警被推葉毓蘭提「保六需改進」 民進黨嗆：不配當警察代言人

▲民進黨不分區立委候選人范雲召開「粗暴推女警 強行闖公署，陳宜民等國民黨立委脫序作秀 應立即道歉」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委曾銘宗、陳宜民等人率領黨內立委及市議員6日前往外交部抗議，聲稱要為外交官討公道，沒想到抗議過程中卻是頻頻動粗，反被外界罵到翻。曾多次公開力挺香港警察的前警大教授葉毓蘭，這次在臉書發文談及此事時卻稱保六總統女警沒有表明身分，是需要改進之處。對此，民進黨不分區立委候選人范雲痛批，她根本不配當警察代言人。

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午再赴外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中。國民黨立委事後召開記者會，稱因推擠有「呼吸窘迫」之險境。

不過，掛彩的並不只有藍營立委，現場多名外交部工作同仁目睹，立委曾銘宗、林德福對著外交部同仁動粗，兩人合力將一名外交人員架起來。同時，陳宜民則是對著現場女員警動粗，不但拍掉對方帽子，還在樓梯狠推女警。

曾多次公開力挺香港警方暴力執法的葉毓蘭，這次也在臉書發表聲明回應此事。她提到，處理群組活動中的警察角色，既不是公親更不是事主，而是一個秩序的維護者，應該維持行政中立，公正執法尺度標準一致，對不同團體的抗議執法標準一致不應該有所差異不同。維持行政中立執法及比例原則。關鍵點就在於標準一致，才能無損警察的行政中立的專業形象。

葉毓蘭說，「昨天的外交部衝突事件，平心而論，外交部與警方的處理都有可議之處。」針對被陳宜民推的女警，她認為，「昨天被陳宜民撥掉(NEW ZEALAND)便帽的女警官，身上沒有任何警察標誌，是否有出示警察服務證不得而知，被陳宜民以不知道他是警察回應，也有可能。這是保六總隊未來需要改進之處。」

對於葉毓蘭稱保六總隊有需要改進之處，范雲在記者會上指出，根據曝光的畫面，陳宜民從頭到尾都知道女警是保六警員，說不知道女警身分根本就是在說謊。想問葉毓蘭，自己宣稱是警察代言人，還能說出警察執法有可議之處、保六有要改善的地方。

范雲怒問葉毓蘭，香港的警方沒有過當執法嗎？為什麼對於被香港政府操控的港警這麼有愛，對台灣警察卻如此嚴厲，根本不配當警察代言人。