▲ 新北五股賀聖宮道教文化盛宴，武術醫術化身創意藝陣。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「道教文化盛宴暨賀聖宮三周年慶活動」於7日在新北市五股賀聖宮接連2天登場，首日由道教武術與樂音醫術結合，以創意藝陣演出；8日則有佛教與道教法會，進行供佛、誦經、齋僧集會。副市長吳明機也前往參拜祈福。廟方發放限量開運金幣1000份，只要到賀聖宮臉書粉絲專頁打卡就可領取。

副市長吳明機表示，賀聖宮是五股地區的重要信仰中心，秉持玄天上帝慈悲為懷之精神，廟方長期推動公益慈善不遺餘力，不僅成立愛心會、急難救助金。今年活動更融入公益元素，發放2000公斤白米予在地弱勢團體，並提供五股區國中小學18萬元獎學金，推廣社會服務理念，讓宗教文化更具有社會敎化功能。

▲ 五股賀聖宮慶祝建廟3周年，今年首次舉辦「道教文化盛宴」。

五股賀聖宮管理人王美雲說，為慶祝建廟3周年，今年首次舉辦「道教文化盛宴」，除了法會消災祈福科儀，還邀請五股在地的共聯境表演藝術團與振鑫社鑫樂軒樂音，共同聯合演出道教武術與樂音精彩醫術表演，宣揚傳統道教的藝術文化精神。歡迎來五股賀聖宮參與盛典法會，更加認識玄帝仁慈正烈、廣濟群生的精神。

民政局長柯慶忠說，五股賀聖宮主祀玄天上帝，建廟以來舉辦多項愛心與公益回饋，贊助愛心義賣、捐贈、地方奉獻、捐血活動、提供獎助學金及急難救助，還成立銀髮俱樂部，提供年長者更多生活協助。本次活動廟方也提供限量平安餐與臉書打卡活動，歡迎有興趣的民眾前往共襄盛舉。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 廟方發放限量開運金幣1000份，只要到賀聖宮臉書粉絲專頁打卡就可領取。