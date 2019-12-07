▲ 冠軍茶鄉「製茶廠地圖」現蹤跡，新北好茶「冬茶」新鮮上市。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019年新北好茶冬茶上市，新北市副市長吳明機7日代表新北市政府至坪林頒發「冬季特等獎」匾額，並與星級茶廠代表一同揭開「冠軍茶鄉製茶廠地圖」。新鮮上市的冬茶，12月7、8、14、15日於坪林茶業博物館旁推廣會限時販售，連兩週於產地冠軍茶鄉推出一系列活動，邀請大家冬季來到坪林旅遊。

7日全新北市優秀製茶師齊聚，出席本年度冬茶比賽頒獎典禮。本次特等獎由坪林第三代茶青農鄭祐昇奪得，成為新科「包種茶王」。現場也齊聚新北市4、5星級製茶廠代表與吳明機副市長一起揭開「冠軍茶鄉製茶廠地圖」，地圖上的衛生安全製茶廠都是先經過地區的評選，再經過國家級認證的製茶工廠，生產「衛生、安全、品質」兼具的新北好茶。

▲ 新北市不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠。

吳明機表示，新北市不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續9屆奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，出產的好茶品質備受肯定，是名副其實的「冠軍茶鄉」。

坪林茶業博物館旁將於7日起至15日，連續兩個周末舉辦新北好茶產地展售會，除了販售本季最新鮮上市的包種茶外，還推出了「茶鄉一日遊－暢遊5大小旅行路線」、「茶事體驗營」、「大型流水麵線體驗」、「復古人力車遊坪林」，推廣會現場還可報名「茶點心」及「編織芒花聖誕樹」、「減塑燈籠」等DIY體驗活動。

▲ 坪林茶業博物館旁將於7日起至15日，連續兩個周末舉辦新北好茶產地展售會。

農業局表示，新北市共有81家製茶廠取得衛生安全製茶廠評鑑星等，其中獲評為3星級至5星級共有30家，本次整合30家星級茶廠推出「冠軍茶鄉製茶廠地圖」，將「品質、安全、衛生」兼備的新北好茶推廣出去。

此外，新北市持續推動「茶清方案」對比賽茶密集抽檢，冬茶檢驗結果全數合格，大家只要認明「新北好茶」品牌，就是安心、高品質的保證。7日起連續兩個周末12月7、8、14、15日於坪林茶業博物館旁，21、22日於善導寺捷運站旁的希望廣場都有新北好茶展售會，歡迎踴躍前往選購。相關訊息可上農業局網站查詢：http://www.agriculture.ntpc.gov.tw/。

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