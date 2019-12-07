▲ YouBike新會員改實名制自動投保，新北再增新莊、汐止2站。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市公共自行車YouBike將於12月6日啟用新莊區「捷運幸福站」及汐止區「長安橋（吉祥街12巷）」等2個租賃站，新北市YouBike站累計達588站。交通局表示，為推廣騎乘YouBike投保，自12月1日起新會員註冊改成實名制，自動幫民眾投保傷害險，讓騎乘YouBike多了一分保障。

交通局綜合規劃科科長陳建成指出，提醒舊會員因既往無提供個人實名資料，所以仍需要自行上網填寫投保資料，保費都是由市府負擔，民眾不用花一毛錢。

陳建成表示，民眾使用加保卡片租借YouBike，於騎乘過程中，因遭受意外傷害事故致失能或15歲以上者身故，最高可有100萬元保險理賠，倘因受傷住院，每日住院醫療保險1000元。

交通局進一步提醒，現行微笑單車公司僅就新會員註冊後第一張卡片自動投保，係因傷害險理賠時，將檢核租借卡片與受傷者是否為同一人，依會員使用卡片經驗，第二張之後票卡通常是借給朋友或親屬使用，而非會員本人持有使用，所以未協助自動帶入投保資料。

交通局表示，新莊區「捷運幸福站」及汐止區「長安橋(吉祥街12巷)」兩處YouBike租借站分別有54車位和34車位，方便附近民眾通勤、通學的需求；而因應捷運環狀線將於今年年底通車，交通局將持續於沿線各站周邊增設YouBike站點，提供轉乘的綠色交通服務。

「時間對我們來說完全沒用！」