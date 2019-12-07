▲ 新北耶誕城主燈換新裝，侯友宜邀大家再來欣賞3D「狂想篇」。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北歡樂耶誕城」主燈秀6日推出第二支全新的雷射光雕秀「歡樂耶誕狂想篇」，呈現更逼真的3D視覺感。侯友宜表示，歡樂耶誕城被評為海外最佳旅遊景點之一，今年已經有210萬人次參觀，這次推出的新主燈秀，更結合公益及伴手禮、博物館優惠，希望大家能多來走走，感受幸福快樂的氣氛。

新北市政府首度與台灣彩券公司合作，侯友宜特別感謝台灣彩券公司，將歡樂耶誕城結合刮刮樂，設計專屬的桑塔熊彩券，吸引更多的朋友做公益。他也說，社會上有許多弱勢朋友需要關心，歡迎大家多購買彩券做公益，在感受耶誕城溫馨氣氛的同時，也將快樂分享給需要幫助的人。

▲ 新北耶誕城主燈換新裝，3D「狂想篇」光雕投影秀驚豔全場。

觀旅局表示，全新的第二支「歡樂耶誕狂想篇」3D魔幻光雕秀，運用了更細膩的繪圖技術，再加上可愛的動畫故事，由桑塔熊帶領方頭熊家族，將市府大樓搖身一變成為壯觀的飛瀑，與第一支開城的光雕秀相比，視覺上呈現更逼真的3D結構視覺感。即日起至2020年1月1日止，每晚17時30分至22時00分，每半點及整點，將分別展演「魔法奇幻冒險篇」及「歡樂耶誕狂想篇」。

觀旅局指出，市府今年首度與台灣彩券公司合作，推出印有「新北市歡樂耶誕城」全景照的公益彩券刮刮樂，即日起民眾在全台公益彩券通路皆可購買到；此外，也結合新北市多家觀光工廠、伴手禮、博物館（園），民眾憑此限定款刮刮樂，至2020年5月31日止可享有博物館（園）免門票、觀光工廠折扣等優惠。

「時間對我們來說完全沒用！」