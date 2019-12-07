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最夯《通靈少女》180年歷史媽祖廟　新北汐止濟德宮動土重建

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▲ 最夯《通靈少女》180年歷史媽祖廟　新北汐止濟德宮動土重建。（圖／新北市民政局提供）

▲ 最夯《通靈少女》180年歷史媽祖廟，新北汐止濟德宮動土重建。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因戲劇《通靈少女》爆紅的媽祖廟汐止濟德宮，近年因為建物老舊加上颱風侵襲導致結構損壞，在廟方長時間奔走籌款後決定重建寺廟，不僅要讓媽祖廟回到最初設廟時的原址，未來三層的建築還會包含文物館，保存汐止最「資深」媽祖廟的往日風華。

謝政達表示，台灣傳統宗教科儀、宮廟文化等，都是珍貴的文化資產，汐止濟德宮已有180幾年的歷史，是汐止媽祖信仰中極具代表性的宮廟，廟中主祀的粉面軟身媽祖高1.5公尺，更是新北少見的軟身神尊。

此外，濟德宮長期以來配合市府政策，秉持著慈悲大愛的精神，為地方奉獻，已連續多年榮獲市府績優宗教團體表揚，媽祖廟的重建是地方重要的大事，希望重建過程順利，也祈求媽祖廟持續護佑汐止。

▲ 最夯《通靈少女》180年歷史媽祖廟　新北汐止濟德宮動土重建。（圖／新北市民政局提供）

▲ 汐止濟德宮因建物老舊導致結構損壞，在廟方長時間奔走籌款後決定重建寺廟。

濟德宮主任委員許仲辰表示，濟德宮建於清嘉慶年間，是汐止最古老的媽祖廟。當時位置在現今寺廟前的停車場，為早期交通中樞，造就汐止老街的繁華與富裕，日據時代，因日本人興建宿舍，於昭和十年遷建於現靜修禪院旁，光復後才又在現今廟址重建。經台劇《通靈少女》在台灣吹起旋風後，也讓更多人看到傳統宮廟文化。

許仲辰說，寺廟近年因多次颱風導致結構損壞，在媽祖的同意之下，決定在寺廟原址重建新媽祖廟，還規劃文物中心及香客大樓等，廟內具歷史價值的文物，未來都會配合新廟的建設持續傳承下去，希望為汐止老街增添文化亮點。

民政局長柯慶忠表示，媽祖信仰是台灣重要的信仰之一。早期先民要到台灣開墾，必須先渡過凶險的黒水溝（台灣海峽），加上台灣的地理環境是四面環海，因此不論漁船或是商船都會祈求媽祖庇佑航海平安，可見媽祖信仰之普遍。

柯慶忠說，除了戲劇《通靈少女》讓大家看到更多宮廟文化外，民政局每年也協助宗教團體辦理如野柳神明淨港、金山二媽回娘家等全台知名宗教慶典，另外也透過《保庇新北市》刊物行銷宗教團體，讓更多人看到傳統宗教文化的美，並傳遞宗教的正向信仰。

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