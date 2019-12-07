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新北「小綠人轉大人」穩重不跑了　長者過馬路看更清楚

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▲ 新北「小綠人轉大人」穩重不跑了 長者過馬路看更清楚。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北「小綠人轉大人」穩重不跑了，長者過馬路看更清楚。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局將醫院、銀髮俱樂部、托老中心、松年大學等高齡聚集場所40處路口的小綠人行人號誌燈，從20×20公分放大為30×30公分，其中，雙和醫院前更放大40×40公分為全國最大支，還貼心增設手動延長綠燈，交通局並首創讓小綠人於倒數秒數不再快跑，改以閃燈警示，以防止行人跌倒意外發生。

根據內政部統計，新北市老年人口數達51萬多人，為全國之冠，老年人口比例也是六都最高，正式進入高齡社會；交通局交通管制工程科科長李友欽表示，關心到長者視力及體能退化，並為讓長者安全過馬路，新北市於2017年率先於板橋亞東醫院試辦行人秒數手動延長裝置，並於2018年4月首創30×30公分放大小綠人燈，迄今已在全市的醫院、銀髮俱樂部、托老中心、松年大學等附近路口設置了40座放大型小綠人燈，阿公、阿嬤過馬路時看燈不吃力，都說：「五告讚！」

▲ 新北「小綠人轉大人」穩重不跑了 長者過馬路看更清楚。（圖／新北市交通局提供）

▲ 紅燈時則顯示「穿越馬路，請勿低頭」警示標語。

李友欽說，其中因中和區雙和醫院前的中正路達40公尺寬，因此交通局打造全國最大支40×40公分小綠人燈，足足放大4倍，紅燈時則顯示「穿越馬路，請勿低頭」警示標語，並增設行人秒數手動延長裝置，讓年長者行得更安全。

李友欽表示，明年除將持續會在醫院、托老中心等高齡者聚集場所，增設20座30×30公分小綠人燈外，今年還創先讓小綠人於倒數秒數不再快跑；李友欽說，小綠人於正常倒數15 秒即以2倍速度快跑，警示行人快步或快跑通行，反而也增加跌倒或碰撞意外的發生。

因此，交通局於市府行政大樓前中山路口試辦「小綠人不跑了！」，改以閃燈警示，試辦二周以來，不少民眾多認為更符合人本交通宗旨，表示肯定，交通局也呼籲駕駛人行經路口應禮讓行人優先通行，一同營造友善的智慧交通城。

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