睽違三年嘉義市花海節7日再登場　黃敏惠：同時保有城市與鄉村特色

▲▼ 嘉義市花海節位於玉山路港坪花卉區。（圖／黃有助提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市花海節暌違三年後再次舉辦，7日起登場接連兩周的周末假日，民眾將可在玉山路底的港坪花卉區， 欣賞到面積廣達14公頃壯麗的花海景色，還有眾多攤位與一連串精彩活動，要讓民眾滿載而歸。黃敏惠市長稱，嘉義市同時保有城市與鄉村特色，花海節停辦三年後再次回歸，離都市最近的花海節就在這裡，讓民眾在都市也可以體驗田園之美。

黃敏惠提到，花群兩周前就已經盛開，由於大家的熱情分享，讓花海節還沒開始，就已經吸引許多人前來欣賞，讓我們在城市就可以體驗農村的生活，她同時也感謝15個特色農村社區。同時我們也感謝嘉義市不動產開發商業同業公會理事長呂冠衡贊助鐵孩子裝置藝術，嘉義市商業會理事長蕭秋勇贊助金龜車裝置藝術，以及議會等各界的支持，讓大家看到熱鬧滾滾的嘉義市。

市府建設處長陳光興表示，活動連續2個星期六日上午11時提供200份免費試吃品現場排隊，今天贈送蔬果，排隊人龍綿延不絕。民眾也可至市集攤位選購農特產品，用新台幣支持農村發展。希望透過休耕農地舉辦嘉義市花海節，及可愛造型的裝置藝術來打造吸睛打卡熱點，並結合市集銷售優質農特產品，邀請全國遊客走入嘉義市農村，親身體驗農村之樂。

嘉義市花海節期間為12月7-8日、14-15日，今年向日葵、百日草、波斯菊等各式花卉綻放相當壯觀，加上各種不鏽鋼動物藝術裝置，讓大小朋友流連忘返。為維護現場活動安全，市府自玉山路與大貴路路口至舞台現場間道路交通管制，請市民朋友多利用劉厝公園至大貴路口間的接駁專車。嘉義市花海節更多好玩DIY體驗活動、美食與伴手禮，詳細資訊可至臉書搜尋「嘉義市政府建設處」公告。

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