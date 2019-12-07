　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

睽違三年嘉義市花海節7日再登場　黃敏惠：同時保有城市與鄉村特色

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義市花海節。（圖／黃有助提供）

▲▼ 嘉義市花海節位於玉山路港坪花卉區。（圖／黃有助提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市花海節暌違三年後再次舉辦，7日起登場接連兩周的周末假日，民眾將可在玉山路底的港坪花卉區， 欣賞到面積廣達14公頃壯麗的花海景色，還有眾多攤位與一連串精彩活動，要讓民眾滿載而歸。黃敏惠市長稱，嘉義市同時保有城市與鄉村特色，花海節停辦三年後再次回歸，離都市最近的花海節就在這裡，讓民眾在都市也可以體驗田園之美。

▲▼ 嘉義市花海節。（圖／黃有助提供）

黃敏惠提到，花群兩周前就已經盛開，由於大家的熱情分享，讓花海節還沒開始，就已經吸引許多人前來欣賞，讓我們在城市就可以體驗農村的生活，她同時也感謝15個特色農村社區。同時我們也感謝嘉義市不動產開發商業同業公會理事長呂冠衡贊助鐵孩子裝置藝術，嘉義市商業會理事長蕭秋勇贊助金龜車裝置藝術，以及議會等各界的支持，讓大家看到熱鬧滾滾的嘉義市。

市府建設處長陳光興表示，活動連續2個星期六日上午11時提供200份免費試吃品現場排隊，今天贈送蔬果，排隊人龍綿延不絕。民眾也可至市集攤位選購農特產品，用新台幣支持農村發展。希望透過休耕農地舉辦嘉義市花海節，及可愛造型的裝置藝術來打造吸睛打卡熱點，並結合市集銷售優質農特產品，邀請全國遊客走入嘉義市農村，親身體驗農村之樂。

嘉義市花海節期間為12月7-8日、14-15日，今年向日葵、百日草、波斯菊等各式花卉綻放相當壯觀，加上各種不鏽鋼動物藝術裝置，讓大小朋友流連忘返。為維護現場活動安全，市府自玉山路與大貴路路口至舞台現場間道路交通管制，請市民朋友多利用劉厝公園至大貴路口間的接駁專車。嘉義市花海節更多好玩DIY體驗活動、美食與伴手禮，詳細資訊可至臉書搜尋「嘉義市政府建設處」公告。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
藍委手被夾送急診！醫PO「重症區歷史慘況」：這不是拍照、送花
熊貓妹「M字腿」上機車蜜臀滑出！本尊被神出：我會害羞
新娘房「狹如摸乳巷」！新人一看哭幻滅：明天要訂婚了
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

睽違三年嘉義市花海節7日再登場　黃敏惠：同時保有城市與鄉村特色

2派人馬選前互毆？防止選舉衝突　玉警里雨夜測試快打部隊

游錫堃陪同鄭寶清市場拜票　致贈必勝達摩呼籲用選票護台灣

花蓮輔具資源中心啟用！十大類百餘項租用　門諾團隊到宅服務

最夯《通靈少女》180年歷史媽祖廟　新北汐止濟德宮動土重建

遊覽車司機辛苦了！三仙台遊憩區設置專用休息室　全年無休

花蓮原民木雕競賽　林明德「傳唱」獲首獎獨得12萬

花蓮幸福聖誕城市集免帶現金可消費　限量5萬Q幣上網搶

2019移民節在台南！　吳道遠神父卓越貢獻獲表揚

他徘徊部落動機不明引恐慌　泰武警查結果是…失智協尋人口

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

謝和弦3萬元交保一回家就脫光　大嗆柯文哲：沒LP

睽違三年嘉義市花海節7日再登場　黃敏惠：同時保有城市與鄉村特色

2派人馬選前互毆？防止選舉衝突　玉警里雨夜測試快打部隊

游錫堃陪同鄭寶清市場拜票　致贈必勝達摩呼籲用選票護台灣

花蓮輔具資源中心啟用！十大類百餘項租用　門諾團隊到宅服務

最夯《通靈少女》180年歷史媽祖廟　新北汐止濟德宮動土重建

遊覽車司機辛苦了！三仙台遊憩區設置專用休息室　全年無休

花蓮原民木雕競賽　林明德「傳唱」獲首獎獨得12萬

花蓮幸福聖誕城市集免帶現金可消費　限量5萬Q幣上網搶

2019移民節在台南！　吳道遠神父卓越貢獻獲表揚

他徘徊部落動機不明引恐慌　泰武警查結果是…失智協尋人口

學姐怒了！黃瀞瑩嗆王浩宇：其他市的議員　不要一天到晚管別人

陳小春挺港警…民眾噴漆怒嗆「強姦犯」！　今晚穿防彈背心林口開唱

SBL／用心、改變看得見　聯賽電子看板本季登場

轎車失控撞機車　騎士被撞飛3公尺掉落水溝幸撿回一命

台南女僕咖啡店長裝針孔偷拍　檢警查無記憶卡…他逃過一劫

大馬國際定向越野錦標賽蔡朋憲包辦雙金　中華隊奪2金4銀1銅

鋼筆美字搭「真愛宣言」！勸世情詩一夕瘋傳　網讚警小編：很會　

藍委手傷送台大「湧入政治人物與媒體」　工會批：停止利用醫療資源造勢

一把抓住6歲童...從10樓丟下！　怪男一句「想上電視」弄殘一條命

華聞快遞／陝西將完善創業扶持政策　放寬創業擔保貸款條件

地方熱門新聞

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

快訊／彰師大前5車撞　女駕駛無法動彈

3男到台東海邊衝浪　上岸竟少1人　

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

寒流南下天氣冷颯颯　韓國瑜募款餐會熱噗噗

老嫗滿口日語　枋警肢體語言協助返家

台南有熊出沒？巨大腳印驚動議長

單親媽背1歲兒賣烤地瓜　想讓女兒回到身邊

清水岩溫泉露營區　2020年啟用

大巴司機爽呆　三仙台遊憩區有專用休息室

徘徊部落引恐慌　泰武警查是協尋人口

病翁付不出醫藥費台電雪中送炭

新北汐止濟德宮動土重建

新北「小綠人轉大人」穩重不跑了

更多熱門

相關新聞

嘉市花海節遍地開花超美麗

嘉市花海節遍地開花超美麗

隨著今年冬季氣候溫暖、陽光普照，嘉義市玉山路花海節的花兒也提早綻放向路人招手，不少路過民眾經過此路段就拍照上網分享花海盛開的美麗景色。市府建設處表示，花海節不是攝影高手的專利，更是小孩放電、全家賞花的好所在，爸爸媽媽快點帶著小寶貝一起來，到玉山路花海拍美照、貼近大自然。

陳子威、林冠綸代言嘉義市籃球賽

陳子威、林冠綸代言嘉義市籃球賽

18歲男補習回家　腳踏車捲車底

18歲男補習回家　腳踏車捲車底

嘉義車禍　男臉3cm傷口直流血

嘉義車禍　男臉3cm傷口直流血

新社賞花路線！騎電動機車免塞車

新社賞花路線！騎電動機車免塞車

關鍵字：

花海節玉山路港坪

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

謝和弦「比較愛大麻」嗆妻

牙痛拖了5年！男歌手深夜「突吐血身亡」

新娘房狹如摸乳巷！新人：明要訂婚了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」！

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

謝和弦：愛哭像個娘們！

喝醉拒付99萬帳單！孫生東區夜店「遭安管強行拖走」

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面