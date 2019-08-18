嘉義市三對三籃球賽　陳子威、林冠綸擔任賽事代言

▲嘉義市108年青少年暨親子三對三籃球賽，市長黃敏惠擔任開球嘉賓，陳子威及林冠綸等2位籃球名將擔任賽事代言人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市17、18日在嘉義市港坪運動公園體育館舉辦青少年暨親子三對三籃球賽，吸引192隊青少年及親子組隊報名參加，陳子威及林冠綸等2位籃球名將擔任賽事代言人，市長黃敏惠也特別擔任開球嘉賓，為長達兩天的賽事揭開序幕。

▲嘉義市108年青少年暨親子三對三籃球賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，讓孩子們有意義、充實的暑假，是市府青春專案最主要的目標，活動吸引151隊青少年以及41隊親子同台競技，還有阿嬤帶孫子來尬球。多運動有益家庭幸福美滿，呼籲民眾多多參與暑期青春專案，加強親子關係， 讓孩子擁有一個精采、充實的暑期生活。

▲嘉義市108年青少年暨親子三對三籃球賽，市長黃敏惠擔任開球嘉賓。（圖／記者翁伊森翻攝）

今日活動除了各隊飆汗尬球，市府更請來兩位球星為開幕活動代言，陽光健康形象，吸引不少小粉絲爭相合照、簽名。黃敏惠市長感謝兩位師大學弟來嘉參加籃球盛會，做孩子們的模範，鼓勵青少年培養良好的運動習慣，大家一起「耍球不耍狠、尬球不尬車」！

本次活動除青少年三對三鬥牛賽，另外增設親子三對三籃球賽及「我是神射手」三分球大賽等2種休閒競賽，同時特別設置奬勵制度獎勵參賽得獎人員，除前3名頒發獎金、獎盃、獎狀外，並視各組參賽隊數增取若干名頒發獎盃、獎狀。活動參賽獎金最高達新臺幣12,000元整，決賽將於18日早上8時起在港坪運動公園體育館舉行，黃敏惠市長歡迎市民來現場感受籃球三對三鬥牛賽的無限魅力。

今日選手中最為特別的是，阿嬤陳碧玲雖已是57歲高齡，卻仍帶著一對寶貝孫子女陳俞甄、陳奕杰來參賽挑戰。阿嬤笑說暑假沒有特別帶小朋友去哪裡玩，就來參加比賽，雖然自己也打不太到球，但是家人一起玩，好玩開心就好。

社會處表示，配合暑期青春專案推動，今年籃球賽結合大同技術學院、嘉義市體育場、微笑運動用品等單位共同辦理。凡報名參賽，賽後均可獲得精美紀念品1份及微笑運動用品商品抵用券。現場更結合市府各單位業務宣導活動，讓青少年及其家人在盡情享受健康歡樂籃球盛會的同時，也可瞭解各項市政建設與服務。