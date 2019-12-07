「國家參與」輸送慰安婦　日本公文證實：每70陸軍要1女招待

▲南韓慰安婦少女像。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

實習記者曾筠淇／綜合報導

日本內閣官房在2017年至2018年度新收集了23份關於「慰安婦」的文件，其中不只證實了日軍強徵慰安婦，同時也記載「陸軍方面考慮每70名兵員需要1名左右女招待」、「搭乘軍用車南下的特殊婦女」。女招待和特殊婦女被解釋成「慰安婦」，所以從資料中可以證實，當時有以軍隊為主體來集中女性的情況。

據《共同社》報導，慰安婦的議題沸沸揚揚，負責相關文件的日本內閣官房在2017年至2018年度新收集了23份公文，其中的內容將會成為1993年時任內閣官房長官河野洋平談話時的補充資料，為當時強徵慰安婦一事來佐證。

在這23份公文內，有其中13份是日本外務省1938年名為《關於取締支那渡航婦女事項》的機密文件，且都是當時日本駐華領事館與外務省的聯繫內容。濟南總領事提交外務相的報告中詳細記述到，「內地人藝妓101、同女招待110、朝鮮女招待多達228」、「預想皇軍前進的情況，到4月底至少在當地集中500特殊婦女」。

▲在日本本土召集的慰安婦被稱為「女子挺身隊」。示意圖，與本文無關。(圖／路透）

濟南總領事提交外務相的報告還寫道，佔領徐州後，將「搭乘軍用車，有186人南下」；青島總領事的報告則有記載，「海軍方面希望增加藝妓女招待合計150名，陸軍方面考慮每70名兵員需要1名左右女招待」。

女招待和特殊婦女被其他報告解釋為「與娼妓同樣」、「被強迫從事醜業」，也就是為人熟知的慰安婦。因此有專家指出，「顯而易見軍隊和外務省在國家參與下輸送了慰安婦。」

關東學院大學現代史教授林博史則表示，「這是佐證了以軍隊為主體、有計劃地集中女性的內容」。

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