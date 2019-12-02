南韓議長：日皇得為慰安婦道歉　日本氣炸「恐停辦議會對話」

▲南韓國會議長文喜相要求日皇為慰安婦問題道歉，日本首相安倍晉三要求撤回發言。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本與南韓固定每年舉行「日韓議會未來對話」，但日韓近來關係惡化，加上日本眾議院內部不滿南韓國會議長文喜相曾失言，要求日本天皇（現今上皇）為慰安婦一事道歉，恐怕今年的「日韓議會未來對話」將停辦。

據《共同社》報導，2015年12月，日韓針對慰安婦問題沒有取得共識，之後為了彼此交流、建立和平日韓合作，每年都會舉行「日韓議會未來對話」。2016年在東京召開首次會議，2017年因日本解散眾議院舉行大選中止，2018年則在首爾舉辦。

不過，韓國國會議長文喜相2019年2月於美國受訪時，要求當時的日本天皇為慰安婦問題道歉，發言再度引起日本不滿。日本首相安倍晉三要求文喜相撤回發言並道歉；日本參院議長山東昭子也以書信要求文喜相撤回發言，但沒有收到回應，因此拒絕11月G20峰會上與文喜相個別會談。

對此，日本眾議院內部至今仍對南韓充滿不信任感，不排除停辦今年預計在日本舉辦的「日韓議會未來對話」。除了慰安婦問題，日韓間還有貿易戰、《軍事情報保護協定》（GSOMIA）等問題，日韓間的交流停滯恐怕變成長期化。

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