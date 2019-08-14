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全台首座慰安婦銅像舉辦追思會　馬英九：歷史真相不可遺忘

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▲台南市慰安婦人權平等促進協會舉辦慰安婦紀念追思會，前總統馬英九、中華民國紅十字會總會長王清峰、赤嵌文教基金會董事長謝龍介等人，一同追思致意。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市慰安婦人權平等促進協會舉辦慰安婦紀念追思會，前總統馬英九、中華民國紅十字會總會長王清峰、赤嵌文教基金會董事長謝龍介等人，一同追思致意。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市慰安婦人權平等促進協會，去年成立全台首座慰安婦銅像，8月 14日上午該協會舉辦慰安婦紀念追思會，前總統馬英九、中華民國紅十字會總會長王清峰、赤嵌文教基金會董事長謝龍介、國民黨立委提名人林燕祝、蔡育輝、蔡淑惠、李武龍、童小芸，與上海市公關研究所院長陳士良等學者，一同追思致意。

▲台南市慰安婦人權平等促進協會舉辦慰安婦紀念追思會，前總統馬英九、中華民國紅十字會總會長王清峰、赤嵌文教基金會董事長謝龍介等人，一同追思致意。（圖／記者林悅攝，下同）

赤嵌文教基金會董事長謝龍介表示，基金會與台南市慰安婦人權平等促進協會，於8月13日、14日兩天先後舉辦「第1屆兩岸文教論壇-二戰後遺留問題」交流研討會及國際慰安婦紀念日活動，透過民間的聲音與力量，讓事實與真相逐步呈現，因為這是大是大非的問題，慰安婦的議題政府必須立場堅定。

▲台南市慰安婦人權平等促進協會舉辦慰安婦紀念追思會，前總統馬英九、中華民國紅十字會總會長王清峰、赤嵌文教基金會董事長謝龍介等人，一同追思致意。（圖／記者林悅攝，下同）

馬英九參加追思會時表示，面對歷史就事論事，是非分明，面對受難者將心比心，療傷止痛。在《轉型正義條例》通過後，政府依法可向日本政府要求道歉賠償，但遺憾的是，民進黨執政3年以來，均未曾對慰安婦議題正式表態，蔡英文總統貴為第一位女性總統，競選時，一直把慰安婦「轉型正義」掛在嘴上，但當選後卻主動跳過曾經對慰安婦阿嬤的承諾，把她們鎖進歷史記憶的黑箱。

▲台南市慰安婦人權平等促進協會舉辦慰安婦紀念追思會，前總統馬英九、中華民國紅十字會總會長王清峰、赤嵌文教基金會董事長謝龍介等人，一同追思致意。（圖／記者林悅攝，下同）

馬英九說，歷史的錯誤不能原諒，更不能被遺忘，希望悲痛的歷史不再發生，我們不只是為了台灣的慰安婦阿嬤，更是為了世界所有的慰安婦及遭受到凌虐或不公平的婦女，更是為了所有人權來努力。

▲台南市慰安婦人權平等促進協會舉辦慰安婦紀念追思會，前總統馬英九、中華民國紅十字會總會長王清峰、赤嵌文教基金會董事長謝龍介等人，一同追思致意。（圖／記者林悅攝，下同）

紅十字會總會長王清峰表示，慰安婦阿嬤在二次大戰日軍慰安婦制度之下，失去了健康、自由，遭受到傷痛，我們從20多年前開始努力照顧這些阿嬤，為其討尊嚴，今日世界各地類似慰安婦的事件，因為世人的覺醒，國際法規的完備，讓大家更重視婦女受害的議題，希望未來這樣不幸的事情能減少，我們一起來守護民主、自由、法治，所有婦女的人身安全都能得到完整的維護。

台南市慰安婦人權平等促進協會理事長黃淑貞表示，在國際慰安婦紀念日獻上白玫瑰花，向堅韌的慰安婦阿嬤致意，向充滿勇氣與勇敢的女性致意，協會希望傳遞的是一個療癒的力量，傳承歷史留下的痕跡，以及過去生命的創傷和解。也期盼讓政府看到，一起讓正義留下，努力讓道歉成真。

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關鍵字：慰安婦,銅像,追思會,馬英九,歷史真相,遺忘

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