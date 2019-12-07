見澳門新一屆政府團隊　韓正：全面貫徹「一國兩制」方針

▲韓正在北京人民大會堂會見澳門候任行政長官賀一誠率領的新一屆政府管治團隊。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院副總理韓正6日在人民大會堂會見了澳門候任行政長官賀一誠所率領，到北京接受任前培訓的新一屆政府管治團隊。韓正希望新一屆政府管治團隊在賀一誠行政長官的領導下，全面準確貫徹「一國兩制」方針。賀一誠等則表示，將推進具有澳門特色的「一國兩制」實踐取得新成績。

根據《新華社》，韓正指出，澳門回歸祖國20年來，各項事業取得輝煌成就，充分展示了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐。

他表示，希望新一屆政府管治團隊在賀一誠行政長官的領導下，嚴格依照憲法和基本法辦事，忠於國家，勇於擔當，勤政為民，清正廉潔，進一步提高施政能力和水平，努力破解影響澳門長遠發展的重大問題，共同為澳門繁榮穩定和市民的美好生活、為繼續推進「一國兩制」在澳門的成功實踐努力奮鬥。

賀一誠等人則匯報了澳門特別行政區新一屆政府的施政思路，表示將按照中央要求，恪盡職守，積極作為，推進具有澳門特色的「一國兩制」。

第四任澳門特別行政區行政長官崔世安，將於本月20日卸任，交棒予第五任行政長官賀一誠，當天時值澳門回歸中國20周年。

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