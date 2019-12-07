首波冷氣團發威「今晨探底9℃」　越晚越冷！溫度最低時間點曝光

▲大陸冷氣團發威，新竹寶山清晨9度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

入冬首波大陸冷氣團發威，今(7)晨新竹寶山9度，新北淡水則是11.3度。北台灣因為仍有些許水氣、局部降雨，仍是濕冷天氣型態。預報員提醒，這波冷氣團最冷的時間還沒到，要多加注意。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，今(7)日白天轉為乾冷的天氣，但北部、東半部仍有局部短暫雨，降雨將逐漸停歇；隨著冷氣團逐漸南下，清晨降溫明顯，各地低溫約12-15度，苗栗以北、東北部及金門較空曠或近山區有11度左右低溫發生的機率。

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另外，今晚溫度會更偏低，北台灣下探11度，中部以北空曠地區受到輻射冷卻效應影響，今晚、明(8日)晨可能僅有10度左右，請多注意保暖。

▲最新模式模擬顯示，明日仍受「大陸冷氣團」影響，白天雖有陽光、仍偏冷。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(7)日「大陸冷氣團」的乾冷空氣緊接南下，中南部先轉「乾冷」，北台灣白天亦將由「濕冷」轉「乾冷」。今晚、明(8日)晨氣溫降至最低，因晴朗、輻射冷卻的加成，中部以北平地(200公尺以下)最低氣溫將降至10、11度，其他地區的平地也在11至13度，要注意保暖。今日北部氣溫11至16度、中部12至18度、南部13至20度、東部12至19度。

最新模式模擬顯示，明日仍受「大陸冷氣團」影響，白天雖有陽光、仍偏冷；明晚、下週一晨空曠平地(200公尺以下)仍將降至11、12度。下週一、二冷空氣減弱，氣溫明顯回升、日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，這波「大陸冷氣團」之後，下週並無冷空氣南下，尤其是下週五之後愈來愈暖，有暫離冬天的錯覺(右圖)。下週三、四(11、12日)微弱東北季風影響，迎風面東北部、東部及大台北東側有局部短暫雨，但沒有冷空氣，僅高溫略降、低溫不降反升。下週五(13日)西半部晴朗、明顯偏暖，東半部有零星降雨的機率。