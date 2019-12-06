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「入冬首波冷氣團」來了！北北基宜防豪大雨　越晚越冷…明晚下探10℃

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天下午有新一波「大陸冷氣團」南下，氣象局預報員透露有機會是入冬首波冷氣。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受東北季風及南方雲系影響，今(6日)晨最低溫出現在新竹寶山12度，氣象局也針對台北市發佈豪雨特報；基隆、新北、桃園、宜蘭發佈大雨特報。另外，今天下午有新一波「大陸冷氣團」南下，氣象局預報員透露有機會是入冬首波冷氣團，吳德榮則提醒明(7)晚、週日(8日)清晨是氣溫最低的時候，中部以北下探10度。

中央氣象局預報員王品翔指出，今(6)日東北季風及南方雲系會影響持續，依舊濕冷，北部、東北部水氣多，下雨時間長，還是有機會出現累積性的大雨或豪雨，其他地區水氣略少，但仍有下小雨或飄雨機會。氣象局針對台北市發佈豪雨特報；基隆、新北、桃園、宜蘭發佈大雨特報。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局也針對台北市發佈豪雨特報；基隆、新北、桃園、宜蘭發佈大雨特報。

溫度方面西半部、東北部低溫約13、14度，花東低溫約16度上下，入夜後還會有大陸冷氣團南下，溫度還會再下降；白天雲多下雨，中部以北、東北部最高溫約16、17，整天都冷，南部及花東才有機會在來到20度左右的高溫，也是偏冷涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(6)日厚實雲層籠罩全台，除了迎風面的北台灣及中南部山區有較多的降雨，中南部平地也有局部雨。下午起「大陸冷氣團」開始南下，氣溫逐漸下降，今晚、明晨中部以北空曠平地(200公尺以下)將降至12、13度，各地更為「濕冷」；應續注意防雨及保暖！今日北部氣溫約從16度降至13度、中部13至19度、南部14至21度、東部13至19度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(6)日厚實雲層籠罩全台，除了迎風面的北台灣及中南部山區有較多的降雨，中南部平地也有局部雨。

吳德榮表示，明(7)日乾冷空氣緊接南下，清晨仍很濕冷、白天漸轉乾冷；明晚、週(8)日晨氣溫降至最低，空曠平地因晴朗、輻射冷卻加成，最低氣溫將降至10、11度，要注意保暖。週日白天起至下週二(10日)冷空氣逐漸減弱，天氣晴朗穩定。週日白天雖有陽光、仍偏冷，週日晚、下週一晨氣溫仍很低；下週一、二氣溫明顯回升、日夜溫差大。下週三、四(11、12日)另一波微弱東北季風影響，迎風面有局部雨，但冷空氣很弱。

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