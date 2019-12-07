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快訊／宜蘭外海凌晨3：32規模4.7地震！　雙北網友驚醒：剛螢幕晃了2下

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地震快訊，地震快訊示意圖，地震示意圖，地震萬用圖。

記者董美琪／台北報導

宜蘭縣7日凌晨3點32分發生規模4.7地震，根據氣象局資料，震央位在宜蘭縣政府東偏南方93.2公里。各地最大震度分別是宜蘭南澳、花蓮縣磯崎3級。

中央氣象局指出，7日03時32分33秒於宜蘭縣政府東偏南方93.2公里（位於台灣東部海域），發生芮氏規模4.7地震，震央位置是北緯24.54°、東經122.66°，震源深度100.5公里。

網友紛紛留言，「嚇死！新店有感，全家宵夜吃到一半差點噴出來」、「新北有感，前30秒」、「新竹有感」、「台北有一點點」、「北投有感」、「內湖有感」、「桃園稍微有感的晃了一下」、「被震醒」、「桃園跳了一下」、「大坪林有感」、「中壢晃了一下」、「剛螢幕晃了兩下，還以為是我抖腳震到」。

請繼續往下閱讀...

各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：南澳
2級：武塔、牛鬥
1級：蘇澳、宜蘭市、冬山、澳花、內城、南山
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：磯崎
2級：太魯閣、西寶、鹽寮、銅門、西林、和平
1級：秀林、花蓮市、水璉
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西
1級：五峰、竹東、峨眉
● 台北市地區最大震度1級
1級：信義區
● 新北市地區最大震度1級
1級：新店、新北市、五股
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光、桃園市、中壢、新屋
● 台中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基
● 南投縣地區最大震度1級
1級：合歡山
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 台東縣地區最大震度1級
1級：長濱

報地震 - 中央氣象局發佈於 2019年12月6日 星期五

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