快訊／宜蘭外海凌晨3：32規模4.7地震！　雙北網友驚醒：剛螢幕晃了2下

記者董美琪／台北報導

宜蘭縣7日凌晨3點32分發生規模4.7地震，根據氣象局資料，震央位在宜蘭縣政府東偏南方93.2公里。各地最大震度分別是宜蘭南澳、花蓮縣磯崎3級。

中央氣象局指出，7日03時32分33秒於宜蘭縣政府東偏南方93.2公里（位於台灣東部海域），發生芮氏規模4.7地震，震央位置是北緯24.54°、東經122.66°，震源深度100.5公里。

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各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：南澳

2級：武塔、牛鬥

1級：蘇澳、宜蘭市、冬山、澳花、內城、南山

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：磯崎

2級：太魯閣、西寶、鹽寮、銅門、西林、和平

1級：秀林、花蓮市、水璉

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：關西

1級：五峰、竹東、峨眉

● 台北市地區最大震度1級

1級：信義區

● 新北市地區最大震度1級

1級：新店、新北市、五股

● 桃園市地區最大震度1級

1級：三光、桃園市、中壢、新屋

● 台中市地區最大震度1級

1級：梨山、德基

● 南投縣地區最大震度1級

1級：合歡山

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 台東縣地區最大震度1級

1級：長濱

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