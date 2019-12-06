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衝上山追雪…氣象局說「6日清晨前都有機會」　後面還有冷氣團南下

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▲▼合歡山莊下雪。（圖／翻攝「即時影像監視器」）

▲合歡山莊今天降下入冬第一場雪。（圖／翻攝「即時影像監視器」）

記者王致凱／綜合報導

受冷氣團影響，包括合歡山在內，5日全台已經多處高山降雪。氣象局指出，5日晚間氣溫還會下降，由於水氣與溫度配合，從5日晚開始到6日清晨，3000公尺以上高山都有降雪機會。

5日白天包括雪山、合歡山、南湖大山等山區陸續出現今年冬天第一場雪。中央氣象局表示，雪山氣溫在零度以下，水氣也較多，確實有可能下雪，不過單從影片無法判斷是雪或是類似雪的霰等固態降水。

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氣象局說，從5日晚間到6日清晨，3000公尺以上高山都有機會降雪，不過仍須視水氣與溫度是否能夠配合。接下來影響的大陸冷氣團轉為偏乾冷，因此6日起氣溫雖然更低，但水氣不足無法配合，大致難有降雪。

中央氣象局預報員林伯東晚間表示，5日晚間至6日白天，各地降雨情形將逐漸和緩；溫度部分，5日晚間大陸冷氣團逐漸南下，台灣附近溫度將逐漸降低，預估6日清晨各地低溫在12至15度之間，空曠地區或靠近山區，也可能出現11度低溫。

林伯東說，這波大陸冷氣團最冷時間點為8日清晨，屆時各地低溫會降到11度至14度，空曠地區和近山區也有可能出現10度左右低溫。另外，沿海地區可能出現9至11級強陣風，提醒民眾外出注意保暖。

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