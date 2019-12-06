全台降溫雨狂下⋯「雨鞋、雨衣」買氣飆！量販狂增4倍、超商10倍跳

▲本周因受東北季風、北冕颱風水氣影響，全台有雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

連日來因受東北季風、北冕颱風水氣影響，全台大雨滂沱，連帶帶動量販、超商相關雨具買氣。其中，量販雨靴、防水鞋套等銷量相較上周直接激增4倍，超商輕便雨衣、雨具則是直接成長10倍。

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▲▼量販愛買雨靴等銷量相較上周直接激增4倍。（圖／業者提供）



本週因有冷氣團影響，北部明顯降溫，高溫不到20度，呈現陰雨的天氣型態，中部及花東地區也開始轉涼，花東雲多有短暫雨勢，周三至週五更迎來新東北季風、北冕颱風水氣，全台轉有雨。因此波雨勢，量販、超商雨具系列商品也湧現買氣，其中，愛買指出根據數據顯示，雨靴、防水鞋套銷量較上週激增4倍，若周末雨氣不減，預估銷量可上看成長至5倍，全聯超市的雨傘、雨衣、雨鞋銷量也成長40%；超商部分，全家表示相較上週雨具相關商品成長高達10成，雨衣因方便性較為熱銷。

明（7）日起乾冷空氣接力南下，氣象專家吳德榮表示，全台清晨濕冷、白天轉乾冷，氣溫部分，明晚至周日（8日）清晨氣溫降至最低，空曠平地最低溫恐只剩10、11度，周日白天起至下周二（10日）冷空氣減弱，天氣回穩但仍偏冷，日夜溫差大，民眾要注意保暖工作。下周三、四（11、12日）新一波微弱東北季風報到，迎風面將有局部雨，北台灣要留意雨勢。

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