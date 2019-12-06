韓與「卡神」吃過飯！　潘恒旭爆楊蕙如想幫韓打空戰：她想用比較「暗黑的方法」

▲潘恒旭爆料，韓跟楊曾一起吃過飯。（圖／記者李唯甄攝）

記者邱茀濱／綜合報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，藍營藉此大力操作她是綠營網軍。不過，韓國瑜愛將潘恒旭其實和她也有私交，甚至是「20年師徒情」。現在潘恒旭又透露，在去年的九合一選舉中，楊蕙如就想幫韓國瑜打選戰，雙方有一起吃過飯討論，還開出一個月500萬的酬勞，但最後因理念不同而破局。

據《東森新聞》報導，高雄市前觀光局長潘恒旭爆料，去年九合一選中時，楊蕙如就想幫丁守中及韓國瑜打選戰，最後透過他轉介紹，韓跟楊7月份時就在內湖餐廳吃飯討論。潘恒旭指出，當時楊蕙如就稱自己擁有3000名網軍，之前還幫過柯文哲打敗連勝文。

不過，楊蕙如開的價碼卻是一個月500萬，潘恒旭表示，對方在PTT裡的優勢在於她有很多人頭帳號，利用網路聲量跟比較「暗黑的方法」，但選舉策略和韓國瑜競辦的理念不合，因此破局。

▲潘恒旭說打選戰破局的原因是，雙方理念不合。（圖／記者屠惠剛攝）



潘恒旭和楊蕙如有長達20多年的好交情，之前他擔任製作人的節目《一起輕旅行》，就邀請過對方擔任評審，他還暱稱楊蕙如是「貴妃楊」。不僅如此，潘恒旭還曾在臉書貼出楊蕙如照片，楊蕙如在下方留言，「和師傅吃飯94開心」，意外曝光兩人「20年師徒情」。

其實，潘恒旭想強調的是，楊蕙如現在被懷疑是黑韓產業鏈的幕後主導者，但在她出事後，民進黨卻不斷跟她切割，但自己卻沒有推卸和她認識的這件事。

此外，潘恒旭稍早也透過臉書指出，當初楊蕙如去馬英九的新台灣人基金會座談是他安排的，去年楊蕙如想跟丁辦、韓辦提案，他也是窗口。「我不需要切割、裝不熟、不認識！」

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