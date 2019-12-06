韓國瑜念《麥帥為子祈禱文》　名嘴發現：好幾段「自打臉」將成年輕人新哏



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日晚間出席「青聽我們說」2020總統大選青年論壇，當場拿出《麥克阿瑟為子祈禱文》並且整篇念完。對此政論名嘴徐欽煌在節目上指出，發現《麥克阿瑟為子祈禱文》好幾段話都在打臉韓國瑜，而且祈禱文的內容，最近幾天就會變成年輕人創作的新哏。

根據三立新聞政論節目《前進新台灣》6日播出內容，來賓徐欽煌表示，《麥克阿瑟為子祈禱文》好幾段都在打臉韓國瑜，其中有一段，「懇求塑造我的兒子，不至空有幻想而缺乏行動」。徐欽煌問，F1賽車場在哪裡？摩天輪在哪裡？迪士尼在哪裡？韓國瑜去年大選開出來的政見現在都在哪裡？這難道不是「空有幻想而缺乏行動」嗎？

▲韓國瑜出席2020總統大學青年論壇，當場念出《麥克阿瑟為子祈禱文》。（圖／記者周宸亘攝）



徐欽煌指出，《麥克阿瑟為子祈禱文》另一段內容「主啊！求你塑造我的兒子，求你讓他有一顆純潔的心……使他在能指揮別人之前，先懂得駕馭自己」今年開第一槍嗆韓國瑜的模範生就說過「不要讓你的感性，壓過你的理性」當他把《麥克阿瑟為子祈禱文》丟出來的時候，不是讓底下的青年一邊聽一邊感到無言嗎？

徐欽煌表示，在那個場合跟年輕人講《麥克阿瑟為子祈禱文》倚老賣老，怎麼能會拉近跟年輕人的關係，而且韓國瑜自己在念的時候，都不覺得裡面有好幾句話在打臉自己嗎？「我跟你打保證，這兩天之內一定會有年輕人，把《麥克阿瑟為子祈禱文》，搭配韓國瑜過去半年來的新聞，幫他做翻譯」。

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