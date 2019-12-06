王淺秋辭職轉韓競辦發言人　白眼女神說話了:上演「全員逃走中」

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市政府新聞局長王淺秋無預警宣布辭職，轉任韓國瑜競選辦公室總發言人，消息傳出，讓高雄市議員黃捷非常不高興，痛批現在高雄市政府是在上演日本綜藝節目「全員逃走中」、同時也質疑：「原來高雄只是你們的跳板」、「市民情何以堪」。

▲▼黃捷酸高雄市政府現在上演：全員逃走中 。（資料圖／記者洪正達攝）

黃捷在臉書發文，質疑高雄市政府在韓國瑜擔任市長之後，都是永遠都找不齊的首長，現在又缺了一角，韓國瑜到底把高雄市民當成什麼，為什麼要這樣一再輕視我們、一再糟蹋我們？



黃捷也寫到王淺秋的辭職根本就是無預警：「議會昨日(5日)才剛審完新聞局的預算，我才和王淺秋局長反映如何改善高雄的城市意象而已，王局長今日就火速請辭落跑！拿到錢了」，痛批王淺秋是市政業務丟了就跑，毫無誠信可言 ，「昨天議場裡和議員們諸多的討論是在耍我們嗎？我實在擔憂，會不會跟潘恒旭一樣，之前在議場裡允諾市民的事，局長落跑後又通通歸零，浪費高雄接近一年的時間」。

▲時力高雄市議員黃捷日前跟民進黨團一起召開記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃捷呼籲，請放過高雄吧！「把高雄交給有心經營並且願意留在高雄的人，趕快辭掉市長，專心去圓你的總統大夢，不要再讓市政空轉了」！

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