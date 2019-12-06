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基進黨踢館高雄競選總部送匾　快點來告！轟韓國瑜：無恥近乎神勇　

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▲台灣基進黨前往韓國瑜高雄市競選總部要送匾「無恥近乎神勇」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣基進黨前往韓國瑜高雄市競選總部要送匾「無恥近乎神勇」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

韓國瑜競選辦公室日前發出聲明，表示要對台灣基進黨臉書提告公然侮辱，意圖使人不當選。台灣激進黨主席陳奕齊帶著支持者前往韓國瑜高雄市競選總部前表達意見，同時要送上一塊「無恥近乎神勇」的牌匾，不過遭到高雄市警察局舉牌3次警告，違反集會遊行法。

陳奕齊痛罵韓國瑜「無恥」是對韓國瑜的恭維，一般來說，政治人物會受到非常多的約束，「譬如選民承諾、競選政見等等，但韓市長完全不甩、也毫不在乎。若形容一個人知恥是近乎勇，那韓國瑜根本無恥近乎『神勇』。」

▲台灣基進黨前往韓國瑜高雄市競選總部要送匾「無恥近乎神勇」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣基進黨前往韓國瑜高雄市競選總部要送匾「無恥近乎神勇」 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳奕齊說，韓國瑜搞錯一件事，台灣基進並非「只有」意圖使韓不當選，台灣基進成立的目的與使命，「就是要讓所有親中的候選人通通不當選，並且讓所有跟台灣基進一樣愛台灣的候選人當選。」

陳奕齊表示，韓國瑜說要提告，但到今天都沒有收到傳票，「表示要告人也是一件唬爛的事情！」因此帶著「無恥近乎神勇」匾額要來送給韓國瑜作紀念。同時也提到整個高雄市政府為何會空轉，在看到新聞局長王淺秋辭職後，轉任競選總部發言人，直指韓國瑜選總統之後，整個市府團隊成為他的競選機器！

▲台灣基進黨前往韓國瑜高雄市競選總部要送匾「無恥近乎神勇」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣基進黨質疑高雄市三民一分局長郭俊廷（圖中）舉牌警告3次迅速 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣基進黨前往韓國瑜高雄市競選總部要送匾「無恥近乎神勇」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣基進黨質疑高雄市三民一分局長郭俊廷（圖中）舉牌警告3次迅速 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過陳奕齊等人在6日上午前往韓國瑜高雄市競選總部，要送上「無恥近乎神勇」的牌匾時，高雄市政府警察局三民一分局一大早就嚴陣以待，先是把陳奕齊隔絕在黨部對街，避免引發衝突，而且舉牌3次警告對方應該要解散。但台灣基進黨的支持群眾質疑市警局舉牌3次太過「迅速」，一度跟警方有小口角，最後有妥善控制情緒，所以沒有讓口角衝突擴大。

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