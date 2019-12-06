參加生日趴遭灌醉硬上…18歲女報警「反被指出來賣的」痛哭：再也睡不好了

▲女孩遭到侵犯後竟然還被指控賣淫，讓她身心受創。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

山東省青島市即墨區一名18歲女子小韓（化名），近日參加朋友的生日派對時，因為遭人灌醉而被同行男子侵犯，她事後報警還被朋友誣陷「是出來賣身的」，在受不了流言蜚語的壓力下，最終辭去工作不敢踏出家門。小韓痛哭地說，現在每晚都睡不著覺，「就連電燈也不敢關上。」

▼事發KTV。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，小韓回想當時的過程仍心有餘悸，她表示，今年10月24日晚間準備睡覺時，突然接到一名江姓朋友的電話，對方邀約一起替其他朋友慶生，她起初以「太晚了」為由拒絕；不料過沒多久，小韓又再收到另一名欒姓朋友的電話催促，對方還說已經開車到她樓下。礙於朋友面子，小韓只好跟著對方前往鶴山路的「U樂帝KTV」。

「加上我7個人，對方都是男的，之前說還有4個女的，結果根本沒有女的。」小韓說，派對剛開始不久，她就不斷被人灌酒，直到隔天凌晨早已不勝酒力，需要有人攙扶。她再稱，自己踏出KTV後，就被帶到附近的賓館，同行的劉姓男子藉機將她拖去廁所性侵，雖然她在過程中不斷掙扎，但無奈對方力氣太大，最終只能任人擺布。

▼小韓因為不勝酒力，被同行朋友拖去賓館硬上。（圖／翻攝自微博）

小韓接著說，不久後，一名江姓男子跑進廁所說要「關心」她，承諾會將她「帶出去」，之後就開始親吻和撫摸她的身體；當她報警求助，以為這些性侵犯會受到懲處時，警方卻表示，「這些人說已經和妳談好價格了，還說因為價格沒談好，妳才會打電話報警，意思就是說妳是賣淫行為。」

小韓要求事發酒店和KTV提供監視器畫面，卻都遭到拒絕，讓她受不了周遭的閒言碎語，只能辭掉工作，躲在家默默哭泣，「這一個多月是我人生中最難捱的日子，我每天都吃不下飯，睡不著覺，甚至連晚上都不敢關燈入睡。」警方表示，小韓的案件調查工作已經接近尾聲，目前已排除她有賣淫行為，接下來將會直接進入公訴階段。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下