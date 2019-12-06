　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

參加生日趴遭灌醉硬上…18歲女報警「反被指出來賣的」痛哭：再也睡不好了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼參加生日趴遭硬上　她報警反被指賣淫...。（圖／翻攝自微博）

▲女孩遭到侵犯後竟然還被指控賣淫，讓她身心受創。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

山東省青島市即墨區一名18歲女子小韓（化名），近日參加朋友的生日派對時，因為遭人灌醉而被同行男子侵犯，她事後報警還被朋友誣陷「是出來賣身的」，在受不了流言蜚語的壓力下，最終辭去工作不敢踏出家門。小韓痛哭地說，現在每晚都睡不著覺，「就連電燈也不敢關上。」

▼事發KTV。（圖／翻攝自微博）

▲▼參加生日趴遭硬上　她報警反被指賣淫...。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，小韓回想當時的過程仍心有餘悸，她表示，今年10月24日晚間準備睡覺時，突然接到一名江姓朋友的電話，對方邀約一起替其他朋友慶生，她起初以「太晚了」為由拒絕；不料過沒多久，小韓又再收到另一名欒姓朋友的電話催促，對方還說已經開車到她樓下。礙於朋友面子，小韓只好跟著對方前往鶴山路的「U樂帝KTV」。

「加上我7個人，對方都是男的，之前說還有4個女的，結果根本沒有女的。」小韓說，派對剛開始不久，她就不斷被人灌酒，直到隔天凌晨早已不勝酒力，需要有人攙扶。她再稱，自己踏出KTV後，就被帶到附近的賓館，同行的劉姓男子藉機將她拖去廁所性侵，雖然她在過程中不斷掙扎，但無奈對方力氣太大，最終只能任人擺布。

▼小韓因為不勝酒力，被同行朋友拖去賓館硬上。（圖／翻攝自微博）

▲▼參加生日趴遭硬上　她報警反被指賣淫...。（圖／翻攝自微博）

小韓接著說，不久後，一名江姓男子跑進廁所說要「關心」她，承諾會將她「帶出去」，之後就開始親吻和撫摸她的身體；當她報警求助，以為這些性侵犯會受到懲處時，警方卻表示，「這些人說已經和妳談好價格了，還說因為價格沒談好，妳才會打電話報警，意思就是說妳是賣淫行為。」

小韓要求事發酒店和KTV提供監視器畫面，卻都遭到拒絕，讓她受不了周遭的閒言碎語，只能辭掉工作，躲在家默默哭泣，「這一個多月是我人生中最難捱的日子，我每天都吃不下飯，睡不著覺，甚至連晚上都不敢關燈入睡。」警方表示，小韓的案件調查工作已經接近尾聲，目前已排除她有賣淫行為，接下來將會直接進入公訴階段。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
2020新iPhone五款設計曝光！最低價1.2萬　外觀、功
謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症
「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備
雨天濕鞋子一脫「腳底冒蜂窩洞蒸蛋」　醫揭病因給解方
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

六月一早神情哀戚現身靈堂　依偎李易悼念13年好友高以翔

28歲女腹痛堅稱「不可能懷孕」　醫生檢查驚見...雙腿蹦出一顆頭！

參加生日趴遭灌醉硬上…18歲女報警「反被指出來賣的」痛哭：再也睡不好了

表彰在「法律界的貢獻」　何君堯獲頒中國政法大學名譽博士

曝光7.5事件！陸推「大尺度」英文紀錄片　公開新疆反恐畫面

恐怖！情侶半夜12點回飯店　門一開驚見「陌生喪服男躺床」嚇壞

王毅時隔5年半訪韓　專家：促「薩德事件」後中韓關係回正軌

美國大打香港、新疆人權牌！　樂玉成在澳門嗆：斬斷伸向中國的黑手

港生赴台求庇護援助「官員齊缺席」　港媒：台政府兩副面孔

貫徹「一國兩制」　崔世安：回歸以來是澳門發展最好的時期

民陣8日國際人權日遊行！鄧斌強6日訪北京　週日凌晨急回港「主持大局」

陽明山「保變住」開挖25萬↑58萬m3　環團與時力控北市府圖利財團蓋豪宅

【瑪法達談星】十二星座12.04～12.10運勢！靈活與風險分散才是生存之道

影／合歡山莊下雪！中午1℃天細雪+冰霰　追雪民眾都瘋狂了

2019台北金融科技展　集保e存摺、基富通好享退有亮點

邀寵物狂歡聖誕　南紡購物中心毛孩主題活動登場

「浙江衛視代表」現身高以翔靈堂　致意9分鐘快閃離開

明道現身高以翔靈堂悼念　難過曝「出事前2天一起話家常」

1900萬賓利台灣5配額全賣光！Continental GT Number 9致敬傳奇

不忍了！王淺秋轉發言重砲手　4小時2度開嗆高雄綠議員131字

台積電股價再創歷史天價316元　但追價乏力...開高走平

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

大陸熱門新聞

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

高挑醫科女機場「拼車回校」後身亡

香港罕見有感地震　規模1.4

人妻躲房內與丈夫冷戰　「下秒傳尖叫」人消失了

即／港議員發起林鄭彈劾案　投票後被否決

砧板從沒洗過！58歲男換上肝癌末期

《追我吧》永久停播　總監出面道歉

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

女兒遭霸凌…爸怒衝學校捅死9歲同學　一審判死

情侶半夜回飯店！床上卻躺「陌生喪服男」嚇壞

白皙妹失聯超72hrs！關鍵照片揭：和男同事有關

唐山地震規模4.5…北京網友瘋狂洗版「被床搖醒了」！

情侶吵架女友遭撞亡...男判10個月

更多熱門

相關新聞

整形名醫性侵酒醉女！她醒見「不舉男」崩潰

整形名醫性侵酒醉女！她醒見「不舉男」崩潰

知名整形名醫張耀元與一名蔡姓女子用餐後，竟趁對方醉倒而帶到飯店內性侵得逞，由於他無法勃起僅用口手，一審被依乘機性交罪判4年徒刑。張不服上訴，高等法院今維持一審判決，駁回上訴。

SBL周伯勳沾腥又打未婚妻　下場出爐！

SBL周伯勳沾腥又打未婚妻　下場出爐！

女童肛門噴血「爸爸弄的」！4大疑點逆轉判決

女童肛門噴血「爸爸弄的」！4大疑點逆轉判決

美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷慘遭活燒死

美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷慘遭活燒死

台女澳洲打工被逼性服務　法務部回應了

台女澳洲打工被逼性服務　法務部回應了

關鍵字：

生日派對生日少女性侵硬上灌醉賣淫KTV朋友

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

快訊／謝和弦持有大麻被捕！

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

謝和弦持毒被逮　送上警車畫面曝光

Wanna One有1人因作假票數入選！

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

更多

最夯影音

更多
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面