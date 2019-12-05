SBL球星沾腥女大生又暴打未婚妻！周伯勳「通謀虛偽」賴皮毀約下場出爐

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SBL球星沾腥女大生又暴打未婚妻！周伯勳賴皮毀約「通謀虛偽」判賠238萬

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▲▼台啤球員周伯勳22日遭北檢傳訊。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲SBL台啤球星周伯勳沾腥婚事吹，簽約承諾賠未婚妻320萬元卻賴皮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

原有婚事在身的超級籃球聯賽（SBL）球星周伯勳，2018年2月到KTV唱歌，卻在包廂外「偷吃」女大生遭控性侵，之後還爆出「毆打」吳姓未婚妻，讓未婚妻身心受創，氣到解除婚約，雖然周伯勳簽下320萬元賠償協議，但事後卻賴皮，使未婚妻向法院提告。台北地院5日宣判，合約為有效，判周伯勳須賠償剩餘的238萬4千元，全案可上訴。

SBL台灣啤酒隊大前鋒周伯勳捲入性侵風波而婚事告吹，雖然經北檢調查，認為女方是因周伯勳「射後不理」、態度冷淡才會提告，兩度將周不起訴。但其未婚妻仍氣到不行，婚也不結了，期間還遭周打傷，導致手部受傷，最後周為安撫未婚妻，承諾賠償320萬元並簽下協議，旦卻只賠了25萬元，之後便沒再履行。

雖然開庭審理期間，周伯勳律師主張簽下賠償協議是「通謀虛偽」來安撫女方「家長」，不是真的要賠償，還提出喜餅、聘金等先前支出共89萬6千元，要求抵銷部分債權，讓法官傻眼。雙方迄今也未達成和解共識。

法官審酌後，基於周伯勳與吳女的通訊對話內容顯示，吳女言明解除婚約，目前處於分手狀態，爾後互不相甘，雖然向周伯勳說可選擇是否簽名、無須勉強，但也揚言如無法達成協議，將進行民事訴訟。而周伯勳表示願意簽名及賠償，並希望挽回，僅對於「爾後雙方男婚女嫁各不相干」、「嗣後任何人不得藉故打擾他方生活」等不再往來的約款有顧慮。

加上若協議只是要「通謀虛偽」給女方父母看，怎麼在對話裡都隻字未提用這種方式來安撫父母？吳女也何必要大費周章委請律師研擬協議書面？甚至也無需數度表明無意勉強周伯勳簽名等語。因此法官認定320萬的賠償協議為有效，在扣除周伯勳已給付的25萬元，抵銷聘金36萬6千元，及吳女同意讓他抵銷喜餅20萬元後，周伯勳須再賠償剩餘的238萬4千元。

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