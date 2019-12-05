8台女澳洲打工被逼「肉償」　法務部：可向澳請求司法互助

▲澳洲打工提供性服務的法律問題，法務部認為須本於互惠原則才能調查。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

外電報導，有8名台灣籍女性背包客先前在澳洲打工時，遭果園負責人強迫提供「性服務」，以賺取房租、生活費，時間長達半年。法務部表示，因案發地與相關被告均在澳洲，是否涉及刑責須本於國際「互惠原則」，由取得管轄權的地檢署發動，透過法務部、外交部向澳洲請求調查。

澳洲工會聯盟（United Workers Union）公布報告，有8名台灣籍女性背包客先前在南澳州一處水果園工作時，遭果園負責人強迫提供「性服務」，否則就不會安排她們足夠的工時賺取生活費。而英國《每日郵報》也引述工會報告，指稱這8名台灣女子當時一起工作時，時薪僅16澳幣（約新台幣334元）。她們主管兼房東，提供給她們一間3間臥室的房屋，但要求她們每人每週得支付120澳幣（約新台幣2505元）房租，外加20澳幣（約新台幣418元）網路費，以及額外25澳幣（約新台幣522元）的租車費。

更誇張的是，這名主管兼房東還要求她們「提供性愉悅」以換取更多工時，否則她們可能不被獲准上工，無法賺取足夠的生活費用。8名女子為了爭取工作機會，只能隱忍就範。報告中指出，「這些女性處在這樣的環境長達6個月，才終於鼓起勇氣投訴。」據悉，目前8名女子均已離開澳洲。

對此，法務部「國際及兩岸法律司」司長蔡秋明接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，我國與澳洲並未簽訂司法互助協定，確實在調查上會有相當的難度。但本於國際間的「互惠原則」，我國確實可以向澳洲請求司法互助，對本案進行調查。

但蔡秋明也指出，若我國司法機關決定調查本案，必須由取得管轄權的地檢署，向法務部國兩司提出請求，並透過外交部向澳洲司法機關交涉。此外，本案也須先釐清相關的罪名、刑責，以及被告是否為外籍人士等等因素，才能開始調查。