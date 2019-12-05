整形名醫性侵酒醉女！她醒見「不舉男」崩潰　上訴再判4年徒刑

▲整形名醫張耀元性侵案，上訴二審被駁回。（圖／翻攝自京硯聯合診所）



記者鄒鎮宇／台北報導

知名整形名醫張耀元與一名蔡姓女子用餐後，竟趁對方醉倒而帶到飯店內性侵得逞，由於他無法勃起僅用口手，一審被依乘機性交罪判4年徒刑。張不服上訴，高等法院今維持一審判決，駁回上訴。

蔡女指控，他2018年1月12日晚上與張耀元一起用餐，對方帶她至南京東路3段某酒窖品酒，在喝下白酒、紅酒及香檳後醉倒，再次醒來已經躺在飯店的床上，且張正在性侵她，氣得事後提起告訴。

張耀元表示，他和蔡女一起喝酒後，在酒精催化下一同前往飯店住宿，兩情相悅地發生關係，由於當時沒有勃起僅用口舌，否認有性侵一事，不懂蔡女為何要提告。

一審法官根據監視器畫面，發現蔡女離開酒窖時腳步不穩、身體傾斜，需要依靠他人才能前進，明顯酒醉後意識不清，且蔡女13日向朋友訴苦，認為酒量一向很好的她不可能幾杯就醉倒，懷疑張下藥，因此法官採信其證詞。

張耀元不滿一審被依乘機性交罪判4年徒刑，憤而上訴。高等法院5日二審認為，張耀元毫無改過之心，維持一審判決4年有期徒刑，全案可再上訴。

據悉，41歲的張耀元畢業於台北醫學大學生物醫學材料研究所理學碩士，曾任任台北馬偕紀念醫院整形外科主治醫師、台灣微整形醫學會副祕書長、京硯聯合診所醫師，與妻子共同經營整形診所，並常上節目大談醫療秘辛及問題。

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