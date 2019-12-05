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女童肛門噴血「爸爸手弄的」…父差點被關急喊冤！4大疑點「痔瘡逆轉判決」

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▲▼女童下體出現異物，讓媽媽嚇壞了。（圖／CFP）

▲幼稚園老師發現小晴肛門出血，經詢問後她稱「是爸爸洗澡用手弄的」，嚇得園方急忙報警。（示意圖／CFP）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名年僅6歲的女童小晴（化名），107年間上幼稚園時被老師發現肛門出血，當園長詢問「為什麼流血」時，小晴支支吾吾地回答「是爸爸洗澡時用手弄的」，嚇得園方急忙向警方通報。檢警介入偵辦後，認為小晴生父阿明（化名）涉有重嫌，依法將他起訴。全案經一、二審後仍是疑點重重，加上小晴對於供詞前後不一，相當矛盾，且醫師也診斷可能是痔瘡、或是便祕造成肛裂，因此才會出血；台中高分院審理後駁回上訴，判決阿明無罪確定。

判決書內容指出，阿明與前妻早在105年1月離婚，前妻生下的2名女兒（大晴、小晴）皆交由阿明照料；105年11月，阿明與現任配偶再婚，並與妻子、大晴、小晴、及現任妻子與其前夫生下的2名女兒同住台中太平。

107年1月，小晴到幼稚園上學進行戶外活動時，老師突然發現小晴褲子溼掉，且她又不斷喊著屁股痛，因此帶著小晴到廁所排便，不料擦屁股時衛生紙上卻赫然出現血跡，且馬桶內也鮮紅一片，嚇得老師急忙帶著小晴尋找護理師、園長處理。

護理師當下檢查，發現小晴肛門周圍全是血跡，且外陰部還有紅腫情況；園長也詢問小晴為何屁股會痛、是不是有受傷、是有人弄你嗎、還是你自己弄的？但小晴卻沉默不答，直到園長再次追問「為何會痛？」小晴才終於支支吾吾回應，「是爸爸弄的」、「洗澡時用手弄的！」起初園長半信半疑，直到當天下午，老師再度詢問女童傷口是如何造成，小晴仍維持一樣說法，園方這才嚇得急忙通報警方。

爸爸阿明到案時頻頻喊冤，直呼自己根本就沒有幫女兒洗澡；妻子也作證，表示小晴多由姊姊幫忙洗澡，不然就是自己洗，且阿明從事拆除工程，有時回到家都已晚上7、8點，那時小晴多半早就已經洗好澡。儘管阿明與妻子極力辯駁，但檢方仍不採信，依法將阿明起訴，並將小晴安排到寄養家庭。

全案經一、二審後，法官發現4大疑點，其一是小晴供詞矛盾、前後不一，一下稱是爸爸用手指侵入，一下又改稱是「用管子」；且老師也表示，小晴在校時表達能力屬中下，比較不愛講話，有時問她問題，如「晚上回家吃什麼？」小晴幾乎都回答「火鍋」。

▲平時有便祕困擾的人要小心痔瘡找上門。（示意圖／ETtoday資料照）

▲婦科醫師檢查，發現小晴長期便秘，在肛門處有一小小黏膜突起，看起來像是「痔瘡」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第二疑點為肛門傷口究竟是如何造成？台中醫院婦科醫師查看小晴傷口後，發現其陰部並無被害情形，但肛門口有一小小黏膜突起，看起來像是痔瘡，且小晴長期便秘，可能因此形成這樣的突起，或是便祕所導致的肛裂，也有可能造成；因此，小晴肛門的傷口是否是外力造成，顯有疑義。

其三，小晴經醫師檢查，陰部並未受傷，且全身上下也未發現阿明性侵後所留下的DNA跡證，難以斷定阿明涉嫌性侵。最後，小晴被安排到寄養家庭後3個月，直到4月下旬仍被發現肛門持續出血，且有嚴重便秘情形，難以改善，顯見肛門出血與生父阿明無關；因此台中高分院最終判決阿明無罪，全案確定。

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▲▼台中高分院法官認為，此案無任何直接證據不足，因此改判陳、吳、劉3人均無罪。（圖／本報資料照片）

▲台中高分院審酌後，判處生父阿明無罪，全案確定。（圖／本報資料照片）

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