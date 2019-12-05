2019台南市工務局走過前瞻閃亮建設　邁向2020國際新城

▲2019台南市政府工務局走過前瞻閃亮建設，並邁向2020國際新城。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市工務局回顧2019前瞻建設績效閃亮，放眼未來2020朝向發展國際城市，繼續以路平高標舖橋開路，串聯四通八達；發展國際水準把關品質興建亞太國際成棒訓練中心、大台南會展中心、砲校遷建開發等重大建設等，工務局蘇金安局長表示，台南市政建設是永續的發展，工務局永遠的尖兵，扛著工程開創先河。

歲末年終，工務局審視2019建設績效，工務局長蘇金安表示，鏈結生活圈道路交通建設方面，完成台84線橋下道路、新化區高鐵沙崙站橋下道路第2期後續工程、鹽水區南80往南延伸至新營復興路道路、台江大道延伸段、中西區C-2-10m道路、曾文溪排水潮見橋等，還有19件工程辦理中，總經費221.055億元。

另外還有串聯南科及四大工業區便捷廊道、台南都會區北外環道路、增設國道1號至北外環交流道及永康交流道聯絡道工程、沙崙智慧綠能科學城聯外道路等等。

市長黃偉哲及大眾都十分關心的路平政策，為更提升道路品質，除工務局編列道路維護約20億元，前瞻計畫也補助78件約24.61億元；而攸關道路平坦度的人手孔蓋調整齊平，2019年已完成7200個，大大提升道路行駛的平坦舒適。



工務局指出，社會矚目的特色公園，完成大恩、明和、水萍塭、東和及東興和永康公7等公園，另外規畫及施工中的還有8座公園；其中港濱歷史公園，工務局更是用心良苦開辦工作坊網羅各界相關意見，將興建一座完全符合民意的大型特色公園。

工務局2019完成林林總總上千億的各項建設，績效卓著獲得14座獎盃；2020將更精進繼續未完成的任務，同時開創更多與時俱進的建設，為台南市民盡最大的責任與服務。