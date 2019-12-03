公私協力為托育品質把關　台南市表揚18家評鑑績優托嬰中心

▲台南市表揚18家評鑑績優托嬰中心，公私協力為托育品質把關。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導



為鼓勵及肯定台南市托嬰中心，對幼兒的用心照顧，市府12月3日在永華市政中心進行2018年度評鑑績優托嬰中心表揚活動，由市長黃偉哲親自頒發獎牌獎勵金給13家優等托嬰中心及5家甲等托嬰中心，肯定托嬰中心在幼兒照顧服務上的努力。

獲獎的13家受優等托嬰中心為幼寶托嬰中心、示範托嬰中心、喬登貝比托嬰中心、喬丹貝比托嬰中心、德妮培安托嬰中心、荷本托嬰中心、夏綠蒂國際托嬰中心、夏洛蒂國際托嬰中心、德妮勁寶兒托嬰中心、法王子托嬰中心、勁寶兒唯馨托嬰中心、媬能托嬰中心、慈恩托嬰中心。５家受甲等托嬰中心為心貝托嬰中心、愛麗兒托嬰中心、艾力克托嬰中心、育而學托嬰中心、皇家寶貝托嬰中心。相關受評單位及評鑑等第都可到社會局網站查詢。

市長黃偉哲恭喜每1家獲獎的托嬰中心，也期許所有的托嬰中心都能本著最好的照顧品質，提供家長優質又放心的托育服務。黃偉哲指出，為提供家長選擇優質托育機構，並維護托嬰中心各項托育服務品質，社會局每3年辦理托嬰中心評鑑業務，替幼兒家長把關托育品質，營造一個友善的托育環境，同時讓育有幼兒的家長能減輕照顧負擔。另一方面市府也用實際行動，增加對托嬰中心的支持，如提供托嬰中心托育人員體檢補助費用、績優單位評鑑獎金、托育人員免費流感疫苗注射及聘任專業師資進行訪視輔導，提升托育品質，提供讓家長安心又放心的托育服務。

社會局指出，截至目前台南市0歲至未滿3歲幼兒約3萬9480人，為回應家長們多元的托育需求，台南市積極推動準公共化托育服務，目前已立案托嬰中心計77家，可收托2743人，已有61間私立托嬰中心加入準公共化行列，簽約率達78％。將幼兒送托到跟政府簽訂準公共化托嬰中心或居家托育服務中心，家長可請領6000元托育補助，希望透過公托、私托公共化及良好保母媒合制度，提供優質、平價的托育環境，降低年輕人負擔。