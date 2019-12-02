台南市反賄選誓師大會　黃偉哲宣示全面打擊賄選

▲台南市舉辦反賄選誓師大會，市長黃偉哲宣示全面打擊賄選。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應第15任正副總統暨第10屆立委選舉的到來，台南市警局舉辦反賄選誓師大會，由台南市長黃偉哲帶領警察人員、協勤五力與檢調單位共同高呼「反賄選」、「反暴力」、「反賭盤」、「反假訊息」及「全民動起來」口號，宣示台南市杜絕賄選的決心。

市長黃偉哲表示，距離投票日愈近，在正規選戰緊鑼密鼓展開的同時，任何形式的賄選也可能伴隨出現，期許警力、民力及相關執法單位能夠充分協調，落實賄選情報蒐集，有效執法，還給市民一個乾淨的優質選舉風氣。

台南市反賄選誓師大會12月2日於永華市政中心2樓中庭舉行，市長黃偉哲及現場貴賓持球棒打擊賄選樣態，宣示剷除賄選歪風。黃偉哲表示，長久以來，南部一直被認為是賭盤盛行、金錢比較容易介入的地方，尤其選戰激烈的地區，難免會有各樣遊走法律的灰色地帶的選舉方式出現，請執法單位要深切介入，了解及偵查。台南市長黃偉哲強調「選舉防賄沒有假期」，除期待第一線的執法機構能夠貫徹執法，也呼籲選民勇於檢舉。

市警局長周幼偉表示，反賄選工作需要大家參與，查賄工作更有賴民眾的協助，為給民眾一個沒有汙染的選舉環境，警察局增加警力並結合多方力量查賄，截至12月2日止，台南市警察局偵破暴力介入選舉案件7件、查處假訊息案件13件。

選賢與能，創造優質選舉環境是全民的共同期盼，台南地檢署檢察長林錦村、台灣高等檢察署台南檢察分署主任檢察官方娜蓉、台南市調查處處長鄭伯卿、台南市選舉委員會主任委員方進呈、大台南警察之友會理事長林玉柱、台南市警察之友會理事長林進榮、台南市義警大隊大隊長魏正宗、守望相助巡隊大隊長宋俊明等人皆到場共襄盛舉。

台南市警局表示，為鼓勵民眾檢舉賄選，法務部制訂的鼓勵檢舉賄選要點規定，查獲總統副總統候選人賄選者每一檢舉案件給與獎金新台幣1500萬元，立委每件1000萬元，檢舉專線：06-6322185或撥110，請大家一起來淨化選風賺獎金。