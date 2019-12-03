推廣台南市自有品牌優質豬肉　黃偉哲力薦「上品豚」健康上市

▲推廣台南市自有品牌優質豬肉，台南市長黃偉哲力薦「上品豚」健康上市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

抵禦非洲豬瘟侵襲有成，台灣優質國產豬肉最上品！為推廣台南市自有品牌「上品豚」的各式加工食品，台南市長黃偉哲出席台南市肉品市場於「2019上品豚 實在好豬加工品促銷展售會」揭牌記者會，一同推廣各項優質豬肉加工製品，強調台南豬肉好吃、吃台南好豬的食安優點，希望消費者多青睞。

黃偉哲表示，台南是全國第4大生產屠宰量的豬肉供應縣市，很高興肉品市場不僅是注重衛生與食安的屠宰場，更一步提昇形象與自我價值推出「上品豚」自有品牌，來行銷既美味又健康的優質台南豬肉，感謝議會支持預算，大家協力來擦亮台南市豬肉的品牌。台灣力抗非洲豬瘟有成，期待明年世界動物衛生組織OIE解禁後台灣豬肉的外銷，屆時「上品豚」不僅是全國有名，也有望成為國際知名的名牌。

農委會表示，全國約有6百萬頭以上的豬都在肉品市場交易、屠宰與分切，因此肉品市場是很重要的衛生安全把關者，農委會為建立農業新典範與宣傳國產豬肉的特色與優點，持續整合業者與政府的資源，來建立國產豬肉的品牌形象。很高興台南市肉品市場積極朝向多元化轉型，除了每日提供台南地區豬隻公開拍賣交易，更致力推廣豬肉加工產品，提升國內豬肉之附加價值，並透過加工儲存建立豬隻產銷調節機制，讓民眾能夠更安心食用國產豬肉製品。

台南市肉品市場表示，豬肉為國人主要攝取蛋白質的肉品之一，年節將近更是家家戶戶餐桌上不可或缺的美味佳餚，為推廣優質的台南豬肉，將於12月7日在東區假日農市（大東夜市）與15日於佳里區中山公園舉辦「2019上品豚實在好豬加工品促銷展售會」，屆時現場除了有精彩的舞台表演、農畜產品展售、民俗技藝DIY活動還有免費貢丸湯和豬肉香腸提供民眾品嚐，歡迎市民朋友扶老攜幼，趁著假日闔家出遊，偕同前往「2019上品豚實在好豬加工品促銷展售會」，品嚐好吃的台南上等豬肉。