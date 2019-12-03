2018年台南市運輸走廊壅塞改善計畫　獲交通部智慧運輸發展建設評鑑佳作

▲「2018年台南市運輸走廊壅塞改善計畫」，獲交通部智慧運輸發展建設評鑑佳作殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2018年台南市運輸走廊壅塞改善計畫獲交通部「交通部智慧運輸建設」評鑑佳作，並在中華智慧運輸協會2019年會暨智慧運輸應用研討會中獲得表揚。

台南市交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲就任後即指示交通局針對觀光地區、易壅塞區域提出改善計畫，打造順暢便捷的交通環境，交通局於2018年爭取台南市運輸走廊壅塞改善計畫經費補助，將鹽水、安平觀光地區、國8新市交流道區域交控整合列為首要改善計畫內。

交通局局長王銘德指出，鹽水及安平透過eTag、車輛偵測器、CCTV及地磁等智慧運輸科技取得即時路況壅塞與停車場剩餘格位資訊,用路人可透過CMS導引或查詢APP行駛較順暢道路至尚有餘位之停車場，並輔以動態號誌調整幹道綠燈秒數，經2019年春節期間實證確實有效改善觀光地區平均車速。

國8新市交流道協控系統亦透過智慧運輸科技判讀尖峰上、下匝道車流，協同高速公路局即時調整匝道儀控管制及平面道路號誌，以改善尖峰壅塞，提升車流效率。

台南市政府交通局局長王銘德表示，本案能獲得評鑑佳作的殊榮，並於中華智慧運輸協會年會接受表揚，是對台南市智慧運輸發展的重要肯定，未來將持續導入AI人工智慧及5G電信通訊技術，打造讓市民與遊客都有行得安全、舒適、順暢、便捷的智慧交通環境。

中華智慧運輸協會2019年會旨在展現智慧交通基礎建設佈建及智慧運輸創新應用服務之階段性成果，藉由物聯網（IoT）融合雲端運算、資料中心、AI人工智慧及5G通訊技術，開創嶄新運輸應用服務。會場並結合交通部舉辦「交通科技產業暨智慧運輸成果展」，呈現中央與地方政府攜手打造ＡＩ交通應用成果，其中台南市政府展出區域交通導引與協控擴充計畫、大台南資訊交通整合平台及太陽能智慧站牌等3項成果，展現台南市近2年智慧交通推動成效。

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