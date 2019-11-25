台南市今年推出嶄新跨年系列活動　西側廣場提前引爆跨年倒數熱潮！

▲睽違近9年台南市政府西側廣場，提前引爆跨年倒數熱潮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有別其他縣市選在12月31日當天辦理跨年演唱會及煙火秀，台南市政府今年推出嶄新跨年系列活動，12月1日起以帶狀方式，在每個週末、不同場地舉辦，提前營造耶誕節及跨年的歡樂氛圍，多元型態將吸引不同的客群，創造觀光經濟效益。

其中，12月21日及28日兩天於台南市政府西側廣場，將邀請深受年輕人喜愛的國內外藝人盛大演出；跨年晚會在12月31日晚上於台南市美術館二館前登場。整個12月勢必讓台南嗨翻天！

台南市政府新聞及國際關係處劉怡伶處長表示，暌違近9年之後，2020跨年系列活動主場地將回到市政府西側廣場；因考量12月31日是週二，且為避開各縣市跨年晚會演唱卡司陣容「大車拚」，今年演唱會提前於12月21日及28日舉行。在12月31日跨年夜當晚則於台南市美術館二館前辦理倒數儀式，豐富而多元的活動內容，可創造屬於台南自己的耶誕跨年活動特色。

劉怡伶處長說，市長黃偉哲希望規劃活動內容時，不僅要兼顧不同的觀眾族群需求，還要注意區域平衡。因此，特別安排享譽國際的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）於12月7日在新營文化中心参與耶誕點燈活動；12月14日於佳里蕭壟文化園區將由國內知名的兒童劇團「如果兒童劇團」參與「耶誕市集親子音樂劇場」。

劉怡伶處長表示，演唱會卡司絕對會讓全台民眾興奮尖叫，除了已經公佈的馬丁．賀肯斯，還有亞洲人氣偶像、饒舌歌手、從百萬訂閱YouTuber轉型的歌手，以及韓國偶像天團，保證讓大家驚喜連連。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。