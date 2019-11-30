港人下周一「再發動罷工」！　理大校園30日仍關閉

▲港人再發起罷工，時間鎖定下周一通勤尖峰時段。（圖／路透，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導



香港理工大學29日解除封鎖，校園交回校方管理，但30日因存在不安全因素，需清理與修復仍然關閉。據了解，目前香港局勢仍暗潮洶湧，許多網友不滿港府未回應區議會選舉表達的新民意，紛紛發文呼籲，要在12月1日舉行大規模集會與遊行，隔天周一（12月2日）則鎖定一早上班、上課尖峰時刻「再次發動罷工」。

綜合媒體報導，經過13天的圍城封鎖，理大30日仍然被校方圍封，每個出入口都被大型充水式護欄圍封，且只限校方授權的人士進出，正式重新開放時間仍待評估。

▲港警進入理大校園查獲3989枚汽油彈。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，早上9點左右，有約10名清潔工人正準備進入校園進行清潔，負責人表示，估計要一個月的清潔時間才會對外開放。儘管理工29日解除封鎖，但港警在當天與前一日的搜索行動中，共找到了3989枚汽油彈、1339件爆炸品、601支腐蝕性液體以及573件武器。

報導也指出，12月1日共有3個集會與遊行活動，第一個是早上10點至10點45分的「孩子不要催淚煙」集會，地點在中環愛丁堡廣場；第二個遊行為「感謝美國保護香港大遊行」，中午12時半在中環遮打花園；第三個則是下午4點在九龍舉辦的「毋忘初心大遊行」。

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