妒夫逼妻「吞婚戒」狂毆猛踩　她肺塌「肋骨37處骨折」赤裸慘死床上

▲英國30歲女子拉什頓（右）被分居中的老公戴森（左）痛毆致死。（圖／翻攝自Facebook／Lucy Rushton）

記者吳美依／綜合外電報導

英國漢普郡（Hampshire）發生一起可怕案件，30歲的拉什頓（Lucy-Anne Rushton）與老公戴森（Shaun Dyson）已經分居6個月，偶然被對方得知前男友曾打電話過來，竟被強逼吞下婚戒，遭到痛打、奮力踩踏致死，肋骨37處骨折，肺部塌陷，赤裸陳屍床上。檢察官瓊斯（Simon Jones）指出，死者是一連串暴力事件的受害者。

根據法庭，事發當時有一名孩童也在屋內。他表示，戴森6月22日發現妻子的前男友曾打電話過來，勃然大怒逼迫「把戒指吞下去，反正我們不再在一起了」，23日凌晨又被激烈的「碰撞聲」與尖叫聲吵醒。

▲拉什頓遭受老公長時間嚴重毆打，身上多處骨折、肺部塌陷死亡。（圖／翻攝自Facebook／Lucy Rushton）

戴森6月23日凌晨5時17分「異常冷靜地」撥打999報案，但救護人員趕到時，拉什頓已經全身赤裸陳屍在床上。嫌犯就此消失10小時，期間不斷傳訊息給親朋好友，聲稱老婆是淹死的，因為激烈性行為才會在妻子脖子留下勒痕，「很害怕去坐牢」，但最後被警方發現，躲藏在臥房衣櫃裡的羽絨被裡。

《天空電視台》（Sky News）3日報導，檢察官瓊斯指出，這一對夫妻擁有一段「有害」且「不穩定」的關係，尤其分居以後，嫌犯變得「更加具有控制欲」，但「不管以前發生什麼事情，都沒有理由一拳接著一拳地揍，一腳接著一腳地踹。」他引述驗屍報告，拉什頓死於「長時間且非常嚴重的毆打」，肺部塌陷，肋骨37處骨折。

▲檢察官指出，拉什頓長期受到老公暴力相向。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

死者母親表示，曾在Facetime上看見女兒被毆打，另一名朋友證實，曾看過拉什頓被掐到失去意識。2018年9月飯店監視器甚至拍到戴森在走廊上狂踹、毆打妻子，但是警察15分鐘之後趕到，被害者卻否認遭遇攻擊。瓊斯指出，女子是死於一連串累積的暴力事件，警方卻從來沒有注意到嫌犯的暴力史。

BBC報導，28歲的戴森承認過失殺人，但否認謀殺，一切審判仍在進行當中。

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