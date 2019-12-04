　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

妒夫逼妻「吞婚戒」狂毆猛踩　她肺塌「肋骨37處骨折」赤裸慘死床上

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲英國漢普郡30歲女子拉什頓（Lucy-Anne Rushton）被分居中的老公戴森（Shaun Dyson）痛毆致死。（圖／翻攝自Facebook／Lucy Rushton）

▲英國30歲女子拉什頓（右）被分居中的老公戴森（左）痛毆致死。（圖／翻攝自Facebook／Lucy Rushton）

記者吳美依／綜合外電報導

英國漢普郡（Hampshire）發生一起可怕案件，30歲的拉什頓（Lucy-Anne Rushton）與老公戴森（Shaun Dyson）已經分居6個月，偶然被對方得知前男友曾打電話過來，竟被強逼吞下婚戒，遭到痛打、奮力踩踏致死，肋骨37處骨折，肺部塌陷，赤裸陳屍床上。檢察官瓊斯（Simon Jones）指出，死者是一連串暴力事件的受害者。

根據法庭，事發當時有一名孩童也在屋內。他表示，戴森6月22日發現妻子的前男友曾打電話過來，勃然大怒逼迫「把戒指吞下去，反正我們不再在一起了」，23日凌晨又被激烈的「碰撞聲」與尖叫聲吵醒。

▲英國漢普郡30歲女子拉什頓（Lucy-Anne Rushton）被分居中的老公戴森（Shaun Dyson）痛毆致死。（圖／翻攝自Facebook／Lucy Rushton）

▲拉什頓遭受老公長時間嚴重毆打，身上多處骨折、肺部塌陷死亡。（圖／翻攝自Facebook／Lucy Rushton）

戴森6月23日凌晨5時17分「異常冷靜地」撥打999報案，但救護人員趕到時，拉什頓已經全身赤裸陳屍在床上。嫌犯就此消失10小時，期間不斷傳訊息給親朋好友，聲稱老婆是淹死的，因為激烈性行為才會在妻子脖子留下勒痕，「很害怕去坐牢」，但最後被警方發現，躲藏在臥房衣櫃裡的羽絨被裡。

《天空電視台》（Sky News）3日報導，檢察官瓊斯指出，這一對夫妻擁有一段「有害」且「不穩定」的關係，尤其分居以後，嫌犯變得「更加具有控制欲」，但「不管以前發生什麼事情，都沒有理由一拳接著一拳地揍，一腳接著一腳地踹。」他引述驗屍報告，拉什頓死於「長時間且非常嚴重的毆打」，肺部塌陷，肋骨37處骨折。

▲▼暴力示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲檢察官指出，拉什頓長期受到老公暴力相向。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

死者母親表示，曾在Facetime上看見女兒被毆打，另一名朋友證實，曾看過拉什頓被掐到失去意識。2018年9月飯店監視器甚至拍到戴森在走廊上狂踹、毆打妻子，但是警察15分鐘之後趕到，被害者卻否認遭遇攻擊。瓊斯指出，女子是死於一連串累積的暴力事件，警方卻從來沒有注意到嫌犯的暴力史。

BBC報導，28歲的戴森承認過失殺人，但否認謀殺，一切審判仍在進行當中。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
快訊／北市南港區墜樓意外！工人「5樓裝冷氣墜下」搶救中
網傳「泰簽取消財力證明」　外交部澄清：沒有任何更動
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲廢除《尋求庇護者醫療轉移法》　當局：防堵國安危機漏洞

「全球最適移居城市」台北連2年奪冠！外國人讚：生活品質好、居民友善

馬克宏批土耳其買俄武器、入侵庫德族　川普護航：土國幫忙打擊IS

北極熊身上被噴黑色大字「T-34」！　學者憂心破壞狩獵能力

法國「直升機撞山墜毀」3名救難人員身亡！　東南部洪水已釀6死

影／遊樂設施「保險桿半空彈開」甩飛6名乘客　13歲少女當場摔斷腿！

神秘「太陽能木船＋手寫訊息」沖上岸！　漂越3200公里身世解謎

印度4男輪流性侵26歲女獸醫！「悶殺焚屍」引爆眾怒　警竟回：她可能私奔了

馬爾他「記者之死」撼政壇！　總理宣布明年1月請辭下台

眾議院300頁「彈劾調查報告」控川普濫權通烏！　5大重點看這裡

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

眾議院300頁「彈劾調查報告」控川普濫權通烏！　5大重點看這裡

Google創始人佩奇、布林宣布退位　皮查伊兼任Alphabet執行長　

夜店保鑣狂酸19歲學生妹「太胖太醜」免擔心被硬上！下場超悲劇

兩項人權法案唯一的反對票　馬西：給外人機會干預美國內政

路透社報導「台灣總統候選人」告訴支持者　接受民調時說謊

挺同婚加分「台灣成亞洲唯一開放國家」　公民活動自由度報告揭曉

美國低利率創造300兆負債　比金融海嘯還慘..專家：坐在未爆彈上

買東西沒帶錢..澳女暖心幫買單　對方以她名義「捐30萬」當謝禮

金正恩時隔49天再現騎白馬英姿！　攜妻率眾將登革命聖地白頭山

涉挪用5億7800萬公款！日JDI前主管疑輕生…手機留死前訊息「以死謝罪」

DIOR X NIKE超奢華聯名搶先看！絕美極簡灰、Oblique緹花2020開賣

桃警查獲行動軍火庫　通緝犯私藏8把改造槍枝彈藥與毒品

追隨林獻堂梁啟超足跡　盧秀燕主持霧峰「望月峰獻堂」步道啟用

想出奇制「腎」擁精彩人生　「泡水高貧倦」5字口訣

好友驟逝暴怒連譙4粗口！　吳建豪「靈堂久待1小時」告別高以翔

「亂判害死一條人命」她跨坐地檢署對面的6樓女兒牆　即將跳下逼檢察官面對

史上第2慘！　暴龍羅瑞單場三分球11投全落空

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！　媽媽暖求大家出力：讓他放心去天堂

財報「爛到骨子裡」　3嫌誆投資人買未上市股！黑心賺走8千萬

快訊／謝長廷認與楊蕙如「一般朋友關係」　一年見不到1、2次

國際熱門新聞

14歲遭綁架當性奴　再遇性侵犯昏倒

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

兒腦死...媽淚喊「別離開我」竟復活

火災！1歲男童衝回火場救愛犬喪命

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

川普馬克宏關係緊張　雙邊會晤尷尬

世界最胖男子靠「縮胃、節食」甩330kg

他手機充電「邊玩遊戲」　母開門驚見「趴姿黑屍」

樂透毀人生　男中9億大獎2年自轟

比足球大顆！背角無齒蚌入侵美池塘

老爸懲罰女兒接管IG　自拍變爆紅網美

土豪留學生列「7嚴苛條件」徵女友

格陵蘭冰蓋融化　變地表最大瀑布

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

更多熱門

相關新聞

高雄4歲童遭母毆打 　送醫不治

高雄4歲童遭母毆打 　送醫不治

高雄洪姓夫妻因兒子常說謊多次拿藤條教訓，2018年4月份兒童節當天，洪妻又因兒子將食物含在口中憤而施暴，造成橫紋肌溶解，2天後不治，案經高雄地院審理後，認定洪妻劉姓女子管教過當，依傷害至四罪判她4年2個月有期徒刑，丈夫洪姓男子則依傷害罪判處4個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

2021 Jaguar F-Type小改款亮相

2021 Jaguar F-Type小改款亮相

怨妻喊「你爸媽難相處」逃回美國！他求離婚遭反咬

怨妻喊「你爸媽難相處」逃回美國！他求離婚遭反咬

子宮才動完手術！她慘被前夫硬上「尿嘴裡」

子宮才動完手術！她慘被前夫硬上「尿嘴裡」

浪漫熱氣球撞高壓電　女慘被電飛

浪漫熱氣球撞高壓電　女慘被電飛

關鍵字：

英國家暴謀殺

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

泰簽政策急轉彎取消財力證明

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面