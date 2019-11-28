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哥倫比亞示威「18歲學生之死」引爆第二波全國性罷工！

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▲哥倫比亞國家罷工委員會發起第二波全國性罷工，持續表達訴求，紀念不幸去世的18歲學生迪蘭．克魯茲（Dilan Cruz）。（圖／路透）

▲哥倫比亞民眾發起第二波全國性罷工，持續表達訴求，紀念不幸去世的18歲學生迪蘭．克魯茲（Dilan Cruz）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

哥倫比亞21日爆發反政府抗議，情勢延燒近一周。國家罷工委員會（The National Strike Committee）於27日發起第二波全國性罷工，持續對於福利制度、稅制改革、查緝毒品與和平協議等諸多議題表達不滿，並紀念不幸去世的學生迪蘭．克魯茲（Dilan Cruz）。據了解，這名18歲少年23日參與遊行，卻被防暴警察部隊（ESMAD）以催淚彈瓦斯罐擊中身亡。

國家罷工委員會由工會與學生團體組成，27日發起第二波全國性示威，持續表達訴求，要求政府否決先前提出的稅務改革計畫，解散部隊。此外，他們也希望總統杜克（Iván Duque）排除政商界領袖或任何組織，單獨展開對話，但卻因此陷入僵局。

▲哥倫比亞國家罷工委員會發起第二波全國性罷工，持續表達訴求，紀念不幸去世的18歲學生迪蘭．克魯茲（Dilan Cruz）。（圖／路透）

▲▼民眾27日在波哥大街頭遊行，持續表達訴求，紀念迪蘭．克魯茲（Dilan Cruz）。（圖／路透）

▲哥倫比亞國家罷工委員會發起第二波全國性罷工，持續表達訴求，紀念不幸去世的18歲學生迪蘭．克魯茲（Dilan Cruz）。（圖／路透）

數千名示威者27日集結在國會大廈前的玻利瓦爾廣場（Bolivar Plaza），分批往首都波哥大（Bogotá）各處遊行前進。33歲的贊布拉諾（Oliverio Zambrano）表示，「我們要向政府喊話，我們有很多需求，我們要求權利，早已厭倦了他們什麼都不聽。」埃爾南德斯（Jean Carlo Hernandez）提到，「我來參加遊行，是為了讓我們這些21歲的人有機會找到好工作，我也可能經歷迪蘭的遭遇。雖然我們才是未來，但我們面對的政府卻不想要幫助年輕人。」

▲哥倫比亞國家罷工委員會發起第二波全國性罷工，持續表達訴求，紀念不幸去世的18歲學生迪蘭．克魯茲（Dilan Cruz）。（圖／路透）

▲不幸去世的18歲學生迪蘭．克魯茲（Dilan Cruz）成為示威活動精神象徵。（圖／路透）

根據《衛報》，迪蘭．克魯茲23日參與抗議遊行，卻被防暴警察部隊以催淚彈瓦斯罐擊中，搶救許久仍於25日身亡，家屬與民眾認為，警方驅離人群時過度使用暴力。此消息傳出後，他成為示威活動的精神象徵。波哥大市長佩納羅薩（Enrique Peñalosa）表示，唯有發生混亂才會派出部隊。《路透社》指出，部分警力27日就出現在市區街頭，但並不積極與示威者交涉、維持秩序。

總統杜克27日回應，如果將對話限制在一小部分的人，「可能會孤立了這個國家最重要的對話。」據悉，抗議爆發後，他曾宣布修改先前提出的經濟計畫，例如針對國內最貧窮的20％人口退還增值稅，調降領取最低工資者的健保金額，此外，也承諾發起全國性對話，縮小社會差距。

▲哥倫比亞國家罷工委員會發起第二波全國性罷工，持續表達訴求，紀念不幸去世的18歲學生迪蘭．克魯茲（Dilan Cruz）。（圖／路透）

▲哥倫比亞民眾不滿政府稅制改革、施政不力等問題，21日爆發全國性示威。（圖／路透）

BBC報導，哥倫比亞政府提議縮緊退休金，成為引爆民怨的導火線，21日爆發全國性罷工，超過25萬人走上街頭，爭取最低薪資、退休金、稅制改革與國營企業私有化，情勢持續延燒。他們指出，政府在委內瑞拉難民、社會福利、經濟發展與打擊毒梟等方面都施政不力。

此外，民眾也指出，政府2016年與前左翼游擊隊「哥倫比亞革命軍」（FARC）簽署和平協議，正式結束長達50年的內戰，但是後續處理進程緩慢，遲遲沒有履行協議內容，讓百姓深感不滿。據了解，雙方衝突導致26萬人喪生，超過700萬人逃離家園。

►哥倫比亞示威者「宵禁結束」重返街頭！　抗議3天已釀3死

►哥倫比亞全國大罷工衝突延燒　首都波哥大將「實施宵禁」

►和平協議進度太慢、砍退休金！哥倫比亞總統「支持率剩26％」掀全國抗議 

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