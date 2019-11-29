　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

辛巴威通膨醫生鬧罷工　太平間上演「沉默的種族滅絕」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼辛巴威醫生鬧罷工，讓國民沒辦法得到該有的醫療照護。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛巴威醫生鬧罷工，讓國民沒辦法得到該有的醫療照護。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

辛巴威公立醫院的醫生從9月開始罷工，醫院全面癱瘓，太平間放滿因為無法接受治療而過世的屍體，而家屬只能等著領屍，為了抗議工資與工作環境的條件不好，有448名初級醫生因罷工和違反勞動法院的命令而被解僱，另外還有150人必須面對紀律聽證會。

根據BBC報導，辛巴威正經歷著10年來最嚴重的經濟危機，通貨膨脹率飆升至500%，即使工資已經佔國家預算的80％ 以上，政府還是無法給予醫生和公務員所要求的薪水，不只如此，糧食問題也相當嚴重，6個月至2歲的兒童當中，有90%沒有辦法攝取所需最低限度的營養，總人口的60%沒辦法滿足基本飲食需求。

▲▼辛巴威政府發放新貨幣來解決通貨膨脹。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛巴威政府發放新貨幣來解決通貨膨脹。（圖／達志影像／美聯社）

大多數罷工醫生每個月的收入少於100美元（約台幣3000元），沒辦法維持生活所需，他們對於這次行動不稱為罷工，而是無能為力去上班。高級醫院醫生協會（SHDA）也在28日發表聲明表示，這次的危機是一場「沉默的種族滅絕」，今年3月開始，醫生被迫在沒有充足的繃帶、手套和注射器的環境下工作，政府不應該解雇醫生，尤其是在經濟環境惡劣導致工資低靡的現在，所以從26日起將不再提供任何急診服務，直到所有被解雇的醫生回到崗位。

當地民眾接受BBC採訪表示，因為沒有醫生的簽名，而無法進行身體檢查。還有一名孕婦因為遭到丈夫施暴，左眼受傷，也感覺不到胎動，因為聽說首都哈拉雷的醫院有軍醫，而在醫院四處徘徊想碰碰運氣。

衛生部長奧巴迪亞·莫約（Obadiah Moyo）在記者會上表示，不知道高級醫生的罷工，將繼續對那些抵制工作的人採取紀律處分。

ET快訊
快訊／高雄單車騎士「遭捲貨車底」當場輾斃！疑轉彎內輪差釀禍
戀上韓國歐爸…婚後才知他「頭抬不高」！人妻分居2年曝心碎內幕
直擊／好友高以翔天堂見證下　毛加恩低調花園進行基督教儀式
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17歲屁孩借車爽開上路！　講電話暴怒「直衝國中同學家」撞倒他

名古屋游泳學校放錯藥劑　「泳池冒氣體」50泳客急逃、6童噁心送醫

超諷刺！強生拒參加「氣候變遷」電視辯論　製作單位直接放冰雕代替

辛巴威通膨醫生鬧罷工　太平間上演「沉默的種族滅絕」

辛巴威受國際制裁、官員貪污「通膨率飆490％」UN：人為飢荒危機邊緣

自殺遭「汙名化」求助無門　每年80萬人了結生命

溫哥華明年4月搭上「減塑列車」　禁塑膠吸管成加拿大領頭羊

他當孩子面前「扭斷妻脖子與四肢」　殘屍照傳朋友圈炫耀…兒還繞著爬！

暴徒闖校園仍手榴彈　菲警捨己救人　肉身壓彈殉職

5旬男猝死球場！心臟手術休息3年重拾羽球拍　4強賽突病發倒地亡

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

陳意涵當街加入廣場舞　跳完撒嬌老公：我是不是很厲害

17歲屁孩借車爽開上路！　講電話暴怒「直衝國中同學家」撞倒他

名古屋游泳學校放錯藥劑　「泳池冒氣體」50泳客急逃、6童噁心送醫

超諷刺！強生拒參加「氣候變遷」電視辯論　製作單位直接放冰雕代替

辛巴威通膨醫生鬧罷工　太平間上演「沉默的種族滅絕」

辛巴威受國際制裁、官員貪污「通膨率飆490％」UN：人為飢荒危機邊緣

自殺遭「汙名化」求助無門　每年80萬人了結生命

溫哥華明年4月搭上「減塑列車」　禁塑膠吸管成加拿大領頭羊

他當孩子面前「扭斷妻脖子與四肢」　殘屍照傳朋友圈炫耀…兒還繞著爬！

暴徒闖校園仍手榴彈　菲警捨己救人　肉身壓彈殉職

5旬男猝死球場！心臟手術休息3年重拾羽球拍　4強賽突病發倒地亡

偷吃魷魚絲被抓包！賊貓「頭塞塑膠袋」定格：你們啥都沒看見～

17歲屁孩借車爽開上路！　講電話暴怒「直衝國中同學家」撞倒他

中職／85號事件　味全龍坦承提供資料有誤但沒做85球衣

要去尿尿了！巨嬰可可不動如山　歐告姐姐「怒咬牽繩」笑翻媽

【2020大選】單厚之／韓國瑜的欺敵新招「鴕鳥兵法」？

名古屋游泳學校放錯藥劑　「泳池冒氣體」50泳客急逃、6童噁心送醫

鐵路下地變綠帶　鳳山計畫區15公里綠園道拚明年底完工

邱琦雯遊南美洲「低胸+細肩帶」太火辣　20歲弟弟「海邊告白」超直接

中職／廖文揚被味全挑走　林岳平：能力有被看見

女大生租屋同意一個月肉償16次　瘋狂對話破綻百出

國際熱門新聞

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

18歲女斬首奶奶愛犬　冷血傳照片

荷蘭18歲辣模「全裸墜樓」警重啟調查

被關狗籠虐待！她作客慘淪性奴

高以翔猝死「國外媒體洗版感嘆」　超過10國媒體報導

匈牙利生3胎「免除1000萬貸款」！

川普突訪阿富汗：和塔利班恢復談判

德法院裁定　殺人犯有被遺忘權

女一年存款165次　規避法規被捕

縱火京阿尼　他90%燒傷存活成奇蹟

日前首相中曾根康弘過世　享壽101歲

女死在床上　冰箱找到冰封11年屍

她玩自拍傳給朋友　秒收回覆「快看頭旁邊」驚見嬰靈側臉

更多熱門

相關新聞

UN：辛巴威面臨人為飢荒危機邊緣

UN：辛巴威面臨人為飢荒危機邊緣

聯合國「食物權特別報告員」埃爾弗（Hilal Elver）於28日表示，非洲國家辛巴威（Zimbabwe）正在面臨人為飢荒的危機邊緣，國內超過60％人口，也就是840萬人處於「糧食不安全」（Food-Insecure）的情況。她指出，除了天氣不穩以外，官員貪腐、國際經濟制裁以及高達490％的通貨膨脹率，都是釀禍的原因，呼籲當局「立即做出改革。」

哥倫比亞18歲學生之死引爆第二波示威

哥倫比亞18歲學生之死引爆第二波示威

哥倫比亞示威第3天釀3死　軍警出動

哥倫比亞示威第3天釀3死　軍警出動

哥倫比亞抗議延燒　首都實施宵禁

哥倫比亞抗議延燒　首都實施宵禁

僅佔辛巴威外國金援總額2%　中：有很大出入

僅佔辛巴威外國金援總額2%　中：有很大出入

關鍵字：

辛巴威通貨膨脹罷工沉默的種族滅絕

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

黑男女友深V開到肚臍「左胸冒咖啡色陰影」！

黑人自駕片挨轟　國道警：涉危險駕駛

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面