澳洲廢除《尋求庇護者醫療轉移法》　當局：防堵國安危機漏洞

▲被澳洲政府送往諾魯（Nauru）拘留中心的移民。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲國會4日投票通過，決定廢除《尋求庇護者醫療轉移法》（Medevac），醫師將無法要求把諾魯（Nauru）、巴布亞紐幾內亞（PNG）拘留中心的生病移民送到澳洲接受治療。當局認為，此法律是「導致國安危機的漏洞」，廢除後才能杜絕人口販賣，阻止移民冒著生命危險渡海。但外界紛紛批評，此舉殘忍、不人道又「沒有良心」。

澳洲國會4日以37票贊成、35票反對廢除《尋求庇護者醫療轉移法》。投下關鍵票的議員蘭比（Jacqui Lambie）表示，此法「不是國安威脅」，但給予醫師太多自由裁量權，「你可以聽取醫師的建議，但醫師不是選舉產生的，他們不會對大眾負責。」參議院領袖柯曼（Mathias Cormann）則認為，此法「薄弱又糟糕，為了再次強化我們的國安，必須被廢除。」

▲巴布亞紐幾內亞（PNG）拘留中心的移民。（圖／達志影像／美聯社）

輿論、反對派議員紛紛批評政府「沒有良心」，把移民的生命置於危險之中。工黨議員肯奈利（Kristina Keneally）指出，「這將會否決病人的治療，剝奪病人看病的機會。」無國界醫生（Médecins sans frontières）澳洲執行主任麥克平（Paul McPhun）說，「拒絕醫療專業人員做出對病患有利的決定，並將這些權力交給不合格的官員，是將病得最重、最虛弱的一群人置於危險之中。」

▲巴布亞紐幾內亞（PNG）拘留中心。（圖／達志影像／美聯社）

綜合BBC、《路透社》報導，根據澳洲法律，尋求庇護的人若在海上被攔截，將被送往諾魯、巴布亞紐幾內亞的拘留中心。但聯合國等專家與報告數度指出，上述兩地醫療設備不足、環境「不人道」，讓移民產生健康危機，甚至曾爆出年僅11歲的孩童試圖自殺，在輿論反彈之下，才通過了《尋求庇護者醫療轉移法》，如今卻遭廢除。

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）認為，廢除《尋求庇護者醫療轉移法》才能避免人口販賣、阻止移民冒險渡海。。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲政府指出，今年有135名移民被帶到澳洲治療，相關單位已提供大量的醫療協助，即使《尋求庇護者醫療轉移法》被廢除，只要獲得內政部批准，病患仍然可以獲得醫療。總理莫里森認為，此法沒有存在的必要，反而成為破壞國家邊境保護政策的「漏洞」，讓人權倡議者有機會把移民帶進澳洲，廢除以後才能有效阻止移民冒險渡海死亡與人口販賣。

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