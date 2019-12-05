人妻PTT上幫友問「流產手術費用」　網友歪樓PO她和男性合照挨告

▲林女上網幫友代問「懷孕做流產手術費用」，不料遭王姓網友影射她讓夫戴綠帽，讓她氣得對王男提告。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

林姓女子2016年時在網路上替友人發問，「請問不小心懷孕了，到婦產科做藥物流產的話，費用多少呢？目前估計是2週內」，底下網友竟開始歪樓討論，懷疑她可能讓丈夫戴綠帽，其中1名王姓網友更大膽PO出林女與男姓友人的合照連結，林女認為自己遭影射，憤怒提告。新北地院審理完，認為王男無影射之意，判他無罪確定。

據判決，林女2016年7月時在專門討論女性話題的PTT板上幫友發問，「請問不小心懷孕了，目前沒有生小孩計劃…到婦產科做藥物流產的話，費用多少呢？另外不想被其他人知道的話，自己去就可以做嗎？目前估計是2 週內」，並表示因友人已婚，故事相當複雜，無法一一交代細節，以免友人的先生知情。

此文一發，網友紛紛在底下留言討論，不料到後面整個歪樓，大家開始懷疑林女讓丈夫戴了綠帽，因不願被發現，才故意以幫友的角度發問，而其中1名王姓網友更大膽於下方討論區PO出林女與男姓友人的合照連結。林女認為自己遭影射有損她名譽，氣得偕同丈夫一起對王男提出告訴。

法院審理時，王男否認犯行，他認為自己除了貼照片外沒有寫下任何影射文字，又該合照片中林女與男性友人的臉部特徵都有被模糊遮掉，2人也無親密舉動，單就這張片難以認定林女有外遇或對婚姻不忠的情形。對此，法官認為王男無影射之意，判他無罪確定。全案仍可上訴。

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